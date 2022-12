मीठी मूली खरीदने के लिए अपनाएं ये किचन हैक्स, पराठा हो या सलाद हर चीज लगेगी टेस्टी

ऐप पर पढ़ें

How to Pick a Fresh and Delicious White Radish: सलाद की प्लेट सजानी हो या फिर गर्मागर्म पराठे की हो बात, मूली हर रूप में पसंद की जाती है। ताजी मीठी मूली से बनाई जाने वाली हर डिश खाने में बेहद टेस्टी और हेल्दी होती है। लेकिन कई बार जानकारी न होने की वजह से व्यक्ति बाजार से बासी मूली खरीदकर ले आता है। जिससे न सिर्फ खाने का बल्कि मुंह का स्वाद भी खराब हो जाता है। ऐसे में अगर आप भी बाजार से ताजी और मीठी मूली खरीदना चाहती हैं तो फॉलो करें ये टिप्स।

टाइट मूली खरीदें-

टाइट मूली स्वाद में अच्छी होती है। जबकि मुलायम मूली का न सिर्फ स्वाद बेकार होता है बल्कि इससे बनने वाली कोई भी डिश खाने में टेस्टी नहीं होती है। ऐसी मूली खरीदते समय ध्यान रखें कि मूली सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। फ्रेश मूली खरीदने के लिए इसके लिए आप मूली को तोड़कर भी चेक सकते हैं अगर यह आसानी से टूट जाती है, तो यकीनन आपकी मूली ताजी है।

रंग से लगाएं अंदाजा-

बाजार में मिलने वाली मूली कई आकार और रंग में मिलती है। उदाहरण के लिए लाल मूली थोड़ी चटपटी होती है जबकि सफेद मूली हल्की और थोड़ी मीठी होती है। काली मूली का स्वाद भी सफेद मूली से थोड़ा अलग होता है। आप रंग को देखकर भी मूली खरीद सकते हैं।

मूली के पत्ते करें चेक-

मूली खरीदने से पहले उसके पत्तों पर एक नजर जरूर डाल लें। अगर पत्ते फ्रेश और हरे हैं तो इसका मतलब मूली ताजी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मूली बासी होने पर उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं। आप मूली के फ्रेश होने का अंदाजा उसके पत्ते देखकर भी लगा सकते हैं।