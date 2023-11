ऐप पर पढ़ें

Tips to keep green peas fresh for longer time: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बाजार में हरी-हरी मटर दिखाई देने लगती हैं। आलू मटर की सब्जी हो या मटर पुलाव और पनीर, मटर के बिना हर डिश का स्वाद अधूरा बना रहता है। हरी मटर की खासियत यह है कि ये स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत का भी पूरा ख्याल रखने में मदद करती है। बता दें, हरी मटर में विटामिन-सी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, प्रोटीन, सेलेनियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो व्यक्ति को कई तरह की बीमारियों से बचाए रखने में मदद कर सकते हैं। लेकिन हरी मटर का सीजन पूरे साल नहीं रहता है। ऐसे में इसके विकल्प के तौर पर लोग फ्रोजन मटर का यूज करते हैं। लेकिन फ्रेश मटर की तुलना में फ्रोजन मटर का टेस्ट अलग होता है। अगर आप भी लंबे समय तक फ्रेश मटर का स्वाद लेना चाहते हैं तो शेफ अजय अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके आपकी परेशानी को दूर करने के लिए एक बढ़िया टिप शेयर किया है। उन्होंने बताया कि घर पर कैसे हरी मटर को लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। आइए जानते हैं।

हरी मटर को लंबे समय तक स्टोर करने के टिप्स-

-शेफ अजय अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके बताया है कि अगर आप लंबे समय तक हरी मटर को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो प्लास्टिक का एक एयरटाइट डिब्बा लेकर उसके अंदर छीले हुए मटर डालकर, फ्रीजर में डाल दें।

-हरी मटर को स्टोर करने का दूसरा उपाय है कि छीले हुए मटर के दानों पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर दोनों हाथों से मसलते हुए पूरी मटर पर तेल लगा लें। मटर पर तेल लगाने से फ्रीजर की बर्फ मटर पर नहीं चिपकेगी। अब तेल लगी इस मटर को जिपलॉक पॉलिथिन में भरकर जिप लगाकर फ्रिजर में रख दें।

-अगर आप चाहते हैं कि स्टोर की हुई मटर जल्दी खराब न हो या उसमें से बदबू ना आए, तो कोशिश करें कि पहले मटर को सुखा लें। नमी के कारण मटर चिपचिपी होकर कुछ समय बाद ही सड़ने लगती है। इस समस्या से बचने के लिए मटर के छिलके उतारने के बाद उन्हें धोकर 2 से 3 घंटे के लिए धूप में सूखने के लिए रख दें। जब मटर अच्छी तरह से सूख जाए तो ही स्टोर करने के लिए फ्रिजर में रखें। अगर आप अधिक मात्रा में मटर को स्टोर कर रही हैं, तो एयरटाइट कंटेनर या एयरटाइट पॉलिथीन का इस्तेमाल करें।