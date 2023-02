पास्ता की व्हाइट सॉस बनाने का ये है सबसे आसान तरीका, चुटकियों में हो जाएगी डिश तैयार

ऐप पर पढ़ें

Easy Way to Make White Sauce For Pasta: बच्चों से लेकर बड़ों तक को पास्ता खूब पसंद होता है। इसे दो तरह से बनाया जाता है पहला व्हाइट सॉस और दूसरा रेड सॉस। बाजार में मिलने वाला पास्ता काफी ज्यादा क्रीमी होता है, हालांकि जब इसे घर में बनाया जाता है तो ये उतना क्रीमी नहीं बनता। अगर आप भी टेस्टी क्रीमी पास्ता बनाना चाहते हैं तो आपको व्हाइट सॉस बनाना सीखना चाहिए। यहां देखिए पास्ता के लिए कैसे तैयार करें सॉस।

व्हाइस सॉस बनाने के लिए आपको चाहिए...

सॉस बनान के लिए आपको बहुत कम सामान चाहिए होता है। अच्छी बात यह है कि सॉस घर में मौजूद चीजों से तैयार हो जाती है। इसके लिए आपको चाहिए मैदा, बटर और दूध।

कैसे बनाएं

इसे बनाने के लिए एक पैन में बटर डालें, इस दौरान आंच को स्लो ही रखें वर्ना बटर जलने लगेगा। जब बटर पिघल जाए तो इसमें मैदा डालें और इसे अच्छे से मिक्स करें। इस थोड़ा सा भूनना है। जब ये भुन जाए तो इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालें। ध्यान रखें कि आपको थोड़ा ही दूध डालना है। अगर एक साथ बहुत ज्यादा दूध डाल देंगे तो इसमें गुठले पड़ सकते हैं। इसे सब क्रीमी टेक्सचर मिल जाए तो समझ जाएं की सॉस तैयार है। आप इसमें नमक और ऑरिगेनो डाल सकते हैं।

टिप

अगर सॉस में गुठले पड़ जाते हैं तो फिक्र ना करें। एक छन्नी लें और उसे एक बर्तन पर रखें। फिर इसे अच्छे से छान लें। पर ऐसा तभी करें जब क्रीम थोड़ी गाढ़ी हो।

