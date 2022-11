सुबह के नाश्ते के लिए फटाफट बनाएं मेथी पराठा, स्वाद में लगता है जबरदस्त

ऐप पर पढ़ें

How To Make Methi Paratha at Home: सर्दी का मौसम आते ही बाजार में तरह-तरह की हरी सब्जियां आना शुरू हो जाती हैं। इन पत्तेदार सब्जियों में से एक है मेथी। इस सब्जी की मदद से आप काफी कुछ चीजें तैयार कर सकते है। इस मौसम में फ्रेश मेथी के पराठे स्वाद में लाजवाब लगते हैं। इसे हर कोई अलग-अलग तरीके से बनाता है। यहां हम आपको एक अलग तरीके से मेथी के पराठे की बनाने के तरीके के बार में बता रहे हैं। देखिए रेसिपी-

मेथी पराठा बनाने के लिए आपको चाहिए...

मेथी

आटा

बेसन

नमक

अजवाइन

हींग

मिर्ची पाउडर

हल्दी पाउडर

गरम मसाला पाउडर

मलाई

पानी

घी

कैसे बनाएं मेथी के पराठे

- इसे बनाने के लिए मेथी को अच्छे से साफ करें और फिर धोकर इसे काट लें। अब मेथी पराठे का आटा लगाने के लिए आप सभी ड्राई चीजों को एक साथ मिक्स कर लें। फिर इसमें मलाई और मेथी मिलाएं।

- सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें और फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लें। पानी एक साथ न डालें क्योंकि अगर आटा गीला हो जाता है तो पराठा बनाना मुश्किल होगा। आटा लग जाए तो घी डालकर इसे अच्छे से मथ लें। फिर एक तरफ इसे कुछ देर के लिए रख दें।

- 20 से 25 मिनट में आटा तैयार हो जाएगा। फिर इसके पराठे तैयार करें। इसके लिए लोई लें और फिर इसे थोड़ा बेलकर इस पर घी लगाएं और फोल्ड करें। अब बेल लें।

- फिर अच्छे से गर्म तवे पर इसे सेक लें और फिर सफेद बटर या फिर दही के साथ सर्व कर सकते हैं।

Methi Matar Malai Recipe: घर पर इस तरह से बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल मेथी मटर मलाई, स्वाद में लगती है जबरदस्त