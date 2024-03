कहीं नकली तो नहीं है घर में इस्तेमाल होने वाला सरसों का तेल? ऐसे करें मिलावट की पहचान

ऐप पर पढ़ें

सरसों के तेल को खाना पकाने के लिए अच्छा माना जाता है। इसका इस्तेमाल खाने के अलावा ब्यूटी इंहेंस करने के लिए भी किया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि सरसों का तेल सेहत के लिए फायदेमंद होता है। ऐसे में सरसों के तेल की मांग ज्यादा है। लेकिन जिस सरसों के तेल का इस्तेमाल आप घर में कर रहे हैं क्या वह असली है? दरअसल, इन दिनों बाजार में सरसों के तेल की कई वैरायटी मिल रही है, ऐसे में सही की पहचान कर पाना मुश्किल हो सकता है। यहां बता रहे हैं मिलावटी तेल की पहचान कैसे करें।

कैसे चेक करें मिलावटी सरसों का तेल (How to Check Purity of Mustard Oil)

- सरसों के तेल में मिलावट की पहचान करने के कई तरीके हैं। जिनमें से एक यह है कि आप उस तेल का फ्रीजिंग टेस्ट करें। इसके लिए एक बर्तन में थोड़ा सरसों का तेल निकालें और उसे कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख दें। फिर इसे बाहर निकाल कर देखें, अगर तेल जमा हुआ नजर आए, या तेल में सफेद धब्बे आने लगें तो समझ लें तेल में मिलावट है।

- सरसों के तेल की सबसे बड़ी पहचान उसकी खुशबू से की जा सकती है। दरअसल, सरसों के तेल में बहुत तीखी स्मेल आती है, जबकि नकली सरसों के तेल की स्मेल इतनी स्ट्रांग नहीं होती है।

- सरसों के तेल की पहचान करने के लिए आप एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करें। अगर इसमें से तेज धुआं निकलने लगे तो उसकी गंध गायब हो जाती है, जबकि नकली सरसों के तेल में ऐसा नहीं होता है।

- तेल का रंग बदलने का मतलब होता है कि उसमें मिलावट की गई है। इस तरह के तेल में जहरीला पॉलीसाइक्लिक नमक पाया जाता है, जिसे सेंगुइनारिन कहते हैं।

- सरसों के तेल की मिलावट चेक करने के लिए हाथों में थोड़ा तेल लेकर अच्छे से रगड़ लें। अगर तेल से कोई रंग निकले या केमिकल की बदबू आए तो समझ लें कि तेल नकली है।

