सेहत खराब कर सकता है मिलावटी शहद, ऐसे करें असली नकली की पहचान

ऐप पर पढ़ें

Tips to Check for Adulteration in Honey: आयुर्वेद में शहद का इस्तेमाल कई रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। शहद में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सर्दी-खांसी की समस्या दूर करने के साथ त्वचा का निखार बनाए रखने तक में मदद करते हैं। यही वजह है कि शहद को लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। लेकिन सेहत के लिए वरदान माने जाने वाले इसी शहद में अगर मिलावट का जहर मिला दिया जाए तो ये सेहत को फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने लगता है। ऐसे में आइए जानते हैं बाजार से शहद खरीदते समय कैसे करें असली नकली शहद की पहचान।

मिलावटी शहद की पहचान करने के लिए अपनाएं ये टिप्स-

वाटर टेस्ट-

मिलावटी शहद की पहचान करने के लिए शहद को पानी में डालकर चेक करें। इस टेस्ट को करने के लिए एक गिलास पानी में एक चम्मच शहद डालकर अच्छे से हिला लें। अगर शहद असली होगा तो गिलास के नीचे जम जाएगा और पानी में नहीं घुलेगा। जबकि नकली शहद पानी में पूरी तरह घुल जाता है।

अंगूठे से करें टेस्ट-

मिलावटी शहद की पहचान करने के लिए अपने अंगूठे पर शहद की एक बूंद डालकर चेक करें। अगर शहद असली होगा तो वह अंगूठे पर चिपकते हुए मोटा महसूस होगा। जबकि मिलावटी शहद त्वचा पर एब्जॉर्ब होने लगेगा।

फायर टेस्ट-

आप चाहें तो आग से भी शहद की शुद्धता परख सकते हैं। इसके लिए एक मोमबत्‍ती को जलाएं। अब एक लकड़ी में रूई लपेटकर उस पर शहद लगा लें। अब इसे आंच पर रखें। अगर रुई जलने लगती है तो शहद शुद्ध है। लेकिन अगर इसे जलने में समय लगता है तो इसका मतलब शहद को पानी मिलाकर बनाया गया है।

सिरका टेस्ट-

एक कांच के ग्लास में एक बड़ा चम्मच शहद डालकर उसमें 2-3 बूंद सिरका और थोड़ा-सा पानी डालकर 2 से 3 मिनट तक के लिए छोड़ दें। अगर इसमें झाग उठ रहा है, तो समझ जाएं शहद शुद्ध नहीं है।

पेपर से करें चेक-

पेपर पर कुछ बूंदे शहद की डालकर चेक करें। अगर शहद पेपर ने सोख लिया है तो शहद नकली है और अगर शहद अपनी जगह पर ही जस का तस जमा हुआ है तो शहद शुद्ध है।