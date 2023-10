Cooking Tricks: ग्रेवी में दही मिलानें पर फट जाती है सब्जी, अपनाएं ये 3 ट्रिक्स

ऐप पर पढ़ें

ग्रेवी में दही डालने के बाद सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। हालांकि, कुछ लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं की सब्जी में दही डालने पर फट जाता है। जिसकी वजह से स्वाद तो बिगड़ता है, साथ ही खाना दिखने में भी खराब लगता है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ट्रिक्स जिन्हें अपनाकर आप दही को ग्रेवी में आसानी से मिला सकते हैं।

ग्रेवी में दही को कैसे मिलाएं (How to Add Dahi In Gravy)

1) अच्छे से मिक्स करें- दही को आसान तरीके से ग्रेवी में शामिल करना चाहती हैं तो सबसे पहले दही को एक बर्तन में निकालें और अच्छी तरह से फेंट लें। जब दही स्मूद हो जाए तो इसे सब्जी में मिलाएं।

2) ग्रेवी के साथ मिक्स- दही को ग्रेवी में मिक्स करने के लिए आप थोड़ी सी ग्रेवी को कटोरी में लें। फिर इसमें दही मिलाएं अब इसे अच्छे तरह से मिक्स करें और फिर ग्रेवी में मिलाएं।

3) बाद में डालें नमक- अगर आप ग्रेवी में दही मिलाना चाहते हैं तो जल्दबाजी से बचें। दही डालने के तुरंत बाद कभी भी नमक ना डालें। बल्कि सब्जी को अच्छी तरह से पकाएं और फिर इसमें नमक मिलाएं।

4) आंच का रखें ध्यान- जब भी ग्रेवी में दही मिलाएं तो आंच पर ध्यान दें। दही मिलाने से पहले या तो आंच को कम पर कर दें, या फिर बंद कर दें। दही को ग्रेवी में मिक्स करने के बाद ही आंच चालू करें।

