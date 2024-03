चावल पकाते समय हो जाते हैं गीले और चिपचिपे? हर दाना खिला-खिला बनेगा बस फॉलो करें ये टिप्स

ऐप पर पढ़ें

Tips to make non sticky perfect rice at home: अगर आप राइस लवर हैं और लंच और डिनर में खिले-खिले चावल खाना पसंद करते हैं तो ये खबर खास आपके लिए ही है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि कुकर में पानी का अंदाजा ना लगा पाने की वजह से चावल पकाते समय गीले या चिपचिपे बनकर तैयार होते हैं। जिससे मूड और जायका दोनों बिगड़ जाते हैं। अगर आपकी भी चावलों को लेकर यही शिकायत है तो ये कुछ आसान कुकिंग टिप्स फॉलो करके आप आसानी से परफेक्ट राइस बना सकते हैं।

परफेक्ट खिले-खिले राइस बनाने के टिप्स-

पानी का रखें ख्याल-

चावल को परफेक्ट बनाने के लिए हमेशा पानी की सही मात्रा का ध्यान रखें। इसके लिए चावल को पकाने से आधा घंटे पहले भिगो दें। पानी ज्यादा होने पर चावल चिपचिपे हो जाते हैं और पानी कम होने पर चावल कच्चे रह रह जाते हैं। ऐसे में इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको जितने चावल पकाने हैं उससे डेढ गुना पानी लें।

फ्लैम का रखें ध्यान-

ज्यादातर लोग चावल को मीडियम या स्लो आंच पर पकाते हैं लेकिन ऐसा करने से चावल खराब हो सकते हैं। चावल को हमेशा तेज आंच पर पकाएं और उबाल आने के बाद आंच को कम कर दें।

ब्रेड स्लाइस-

चावल पकाते समय पानी ज्यादा गिर जाने से अगर चावल स्टिकी लग रहा है तो ब्रेड के तीन-चार स्लाइस लेकर उन्हें पके हुए चावल के ऊपर रखकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इससे ब्रेड के स्लाइस चावल में मौजूद एक्स्ट्रा पानी को सोख लेंगे और चावल देखने में एकदम खिले-खिले नजर आने लगेंगे।

नींबू का रस-

खिले-खिले चावल बनाने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टिप को फॉलो करने के लिए आप चावल में थोड़ा सा नींबू का रस मिक्स कर दें। इससे चावल में मौजूद एक्स्ट्रा पानी आसानी से सूख जाता है और चावल का चिपचिपापन खत्म हो जाता है।