इन 5 चीजों को भूलकर भी न करें माइक्रोवेव, शेफ पंकज ने बताया क्या होते हैं बड़े नुकसान

Things You Should Never Put in the Microwave: अगर आपका नाम भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल है जो वक्त बचाने के लिए हर छोटी-बड़ी चीज के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। व्यक्ति आलसी हो या बिजी, आजकल की व्यस्त जीवनशैली में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि माइक्रोवेव हर किसी की पहली जरूरत बन गया है। आज माइक्रोवेव ने घंटों का काम कुछ मिनटों में करके लोगों के जीवन को बेहद आसान बना दिया है। बावजूद इसके कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी माइक्रोवेव नहीं करना चाहिए। ऐसा करके न सिर्फ आप अपने माइक्रोवेव को खराब कर सकते हैं बल्कि आपकी सेहत को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसी ही 5 चीजों के बारे में जानकारी देने के लिए मास्टर शेफ पंकज ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। आइए जानते हैं शेफ पंकज ने अपने इस वीडियो में 5 कौन सी चीजों को माइक्रोवेव करने के लिए मना किया है।

फ्रोजन फ्रूट्स-

माइक्रोवेव में अगर आप फ्रोजन फ्रूट्स को डीफ्रॉस्ट करते हैं, तो ऐसा करने से वो खराब हो सकते हैं।

एल्युमिनियम फॉयल में खाना-

एल्युमिनियम फॉयल में खाना रखकर गर्म करने से माइक्रोवेव में आग लगने का खतरा बना रहता है।

अंडा-

पूरे अंडे को कभी भी माइक्रोवेव में रखने की गलती नहीं करनी चाहिए। अंडे को छिलके समेत माइक्रोवेव में रखने से उसमें तुरंत विस्फोट हो सकता है।

स्टायरोफोम कंटेनर-

स्टायरोफोम कंटेनर में खाना रखकर माइक्रोवेव में गर्म करने पर कंटेनर में मौजूद रसायन का भोजन में मिल सकते हैं। जिसकी वजह से व्यक्ति को कई तरह के कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है।

फ्रोजन मीट-

फ्रोजन मीट को माइक्रोवेव में डिफ्रॉस्ट करने से वो अच्छी तरह से पकता नहीं है। ऐसा मीट कही से पका तो कहीं से कच्चा रह जाता है।