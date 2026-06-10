मैंगो लवर्स के लिए खुशखबरी! बिना केमिकल्स 6-8 महीनों के लिए ऐसे स्टोर करें आम का गूदा
Mango Storage Hack without preservatives: आम का मौसम जाते ही उसका स्वाद भी याद आने लगता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक आसान किचन ट्रिक की मदद से आप आम के गूदे को 6 से 8 महीने तक स्टोर कर सकते हैं।
Mango Storage Tips: आम का मौसम आते ही घर में आम की खुशबू और स्वाद दोनों छा जाते हैं। कोई आम का रस पीना पसंद करता है तो किसी को आम से बनी मिठाइयां अच्छी लगती हैं। लेकिन जैसे ही मौसम खत्म होता है, लोगों को अगले साल का इंतजार करना पड़ता है।
अगर आप भी चाहते हैं कि सालभर आम का स्वाद आपकी रसोई में बना रहे, तो एक आसान तरीका आपके बहुत काम आ सकता है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी तरह के केमिकल या बाजार में मिलने वाली चीज की जरूरत नहीं पड़ती। बस कुछ मिनट की मेहनत और आम का गूदा कई महीनों तक स्टोर कर सकते हैं।
- अच्छे पके हुए आम चुनें
सबसे पहले मीठे और अच्छी तरह पके हुए आम चुनें। जितना अच्छा आम होगा, उतना ही स्वादिष्ट गूदा तैयार होगा।
- आम का गूदा निकाल लें
आम को धोकर छील लें। अब गुठली अलग करके सारा गूदा निकाल लें। कोशिश करें कि कोई खराब हिस्सा गूदे में ना मिले।
- चीनी और नींबू का रस मिलाएं
गूदे को पीसते समय उसमें थोड़ी-सी चीनी और एक-दो चम्मच नींबू का रस मिला दें। इससे स्वाद भी बना रहता है और गूदे का रंग भी जल्दी नहीं बदलता।
- अच्छी तरह पीस लें
अब पूरे मिश्रण को अच्छी तरह पीस लें ताकि मुलायम और एकसार गूदा तैयार हो जाए।
- बंद डिब्बे या थैली में भरें
तैयार गूदे को साफ और सूखे डिब्बे या बंद होने वाली थैली में भर दें। ध्यान रखें कि उसमें ज्यादा हवा ना रहे।
- स्टोर करें
अब इसे फ्रीजर के अंदर रख दें, इस तरह से यह 6 से 8 महीने तक स्टोर किया जा सकता है। अगर गूदे को सही तरीके से रखा जाए तो उसका रंग ज्यादा नहीं बदलता। साथ ही उसके खराब होने की संभावना भी कम हो जाती है और स्वाद भी काफी हद तक ताजा बना रहता है।
किन चीजों में कर सकते हैं इस्तेमाल?
स्टोर किया गया आम का गूदा कई तरह की चीजों में काम आ सकता है।
- आम का रस बनाने में
- ठंडे पेय तैयार करने में, जैसे- मैंगो शेक, मैंगो लस्सी, आदि।
- मिठाइयों में
- बच्चों के पसंदीदा मीठे व्यंजनों में
- दही के साथ मिलाकर खाने में (मैंगो कर्ड)
ध्यान रखें ये छोटी-छोटी बातें
- हमेशा साफ और सूखे बर्तन का इस्तेमाल करें।
- गूदा निकालते समय गीले हाथ ना लगाएं।
- जरूरत के हिसाब से छोटे-छोटे हिस्सों में भरकर रखें।
- एक बार निकाला हुआ गूदा दोबारा जमाने की कोशिश ना करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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