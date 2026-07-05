काम की बात: बाराबंकी में 800 किलो रंग मिली चाय पकड़ी गई, कहीं आप भी तो नहीं पी रहे केमिकल? 3 तरीकों से करें पहचान
बाराबंकी में STF ने छापेमारी कर करीब 800 किलो केमिकल रंग वाली चाय पत्ती जब्त की है। ऐसे में सवाल उठता है कि हम जो भी खा या पी रहे हैं, वह असली है या नहीं। अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं, तो पहले जान लीजिए असली चाय पत्ती की पहचान करने के आसान तरीके।
Real vs Fake Chai Patti: आजकल हर खाने-पीने की चीज में मिलावट हो रही है, ऐसे में समझ नहीं आता क्या खाना सुरक्षित है। भारत में सबसे ज्यादा चाय पी जाती है। सुबह उठकर सबसे पहली चीज चाय ही होती है, इसके बाद दिन की शुरुआत होती है। अब अगर आप से कहा जाए कि आप जो चाय पी रहे हैं, वह भी केमिकल कलर वाली है तो क्या करेंगे? शनिवार को बाराबंकी में एसटीएफ व खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की, जिसमें करीब 800 किलो लाल केमिकल से रंगी हुई चायपत्ती व पांच किलो रंग और 15 किलो पैकिंग मैटेरियल बरामद किया गया है। जब जांच टीम ने चाय पत्ती को हाथ में लेकर पानी डाला तो लाल रंग का कलर उसमें से छूटने लगा। लाल केमिकल कलर वाली चाय पीने से लिवर-किडनी डैमेज हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप जो चीज खा या पी रहे हैं, उसकी जांच पहले करें। आजकल पैकेट में बंद चीजें भी खराब क्वालिटी, नकली या केमिकल युक्त हो सकती हैं। तो चलिए बताते हैं नकली-असली चाय की पहचान कैसे कर सकते हैं।
असली-नकली चाय की पहचान करने के 3 तरीके
चाय बनाते समय ज्यादातर लोग सबसे पहले पानी में चायपत्ती डालते हैं। कई बार चाय का रंग बहुत जल्दी गहरा हो जाता है, जिसे हम अच्छी गुणवत्ता की निशानी मान लेते हैं। लेकिन हर बार ऐसा होना सही नहीं होता। अगर चाय नकली या मिलावटी है, तो उसका रंग असामान्य रूप से तेजी से पानी में घुल सकता है, जो चिंता की बात हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप नकली चाय की पहचान करना जानें। आइए जानते हैं नकली चाय पहचानने के आसान तरीके।
1- टिश्यू पेपर से करें टेस्ट
गीला वाला टिश्यू पेपर लें और इस पर चाय की पत्ती रख दें। अब इसे हाथ में लेकर रगड़ें, अगर इसमें लाल-भूरे रंग के धब्बे छूट जाए तो समझ लीजिए कि आपकी चाय में कलर मिलाए गए हैं। अगर रगड़ने पर कोई रंग नहीं निकल रहा है, तो आपकी चाय पत्ती असली है।
2- नींबू वाला नुस्खा
एक कांच के बाउल में नींबू का रस निचोड़ लीजिए। अब इस रस में चाय की पत्ती को डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर चाय पत्ती असली हुई तो नींबू का रस पीला या हरा हो जाएगा। नकली होने पर लाल या नारंगी कलर दिखने लगेगा। अगर ये रंग दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि आप नकली चायपत्ती पी रहे हैं।
3- गर्म पानी से करें जांच
1 गिलास गर्म पानी लें और उसमें चाय पत्ती को डाल दीजिए। अगर एकदम से पत्ती का रंग लाल दिखने लगे तो ये नकली है। असली चाय पत्ती धीरे-धीरे कलर छोड़ती है और फिर उसका रंग काला दिखने लगता है। नकली चाय पत्ती बारीक भूसे की तरह दिखेगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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