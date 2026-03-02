स्वस्थ और सुरक्षित स्टोरेज के लिए खरीदें स्टेनलेस स्टील किचन कंटेनर्स वो भी आध दाम पर
प्रोडक्ट्स के सुझाव
महीने की ग्रोसरी स्टोर करनी हो या खाने को फ्रिज में रखना हो, स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स एक बेस्ट विकल्प है। स्टेनलेस स्टील के डब्बे टॉक्सिंस फ्री होते हैं, और ये खाना रखने के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। स्टेनलेस स्टील के डब्बे में गर्म खाने को भी आराम से स्टोर किया जा सकता है। इसका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अगर आप अभी तक प्लास्टिक डब्बों का इस्तेमाल करते हैं, तो अब स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स का इस्तेमाल करना शुरू करें। इस समय ये सभी डब्बे आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएंगे।
स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयारी घी कंटेनर आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। ये घी और तेल को स्टोर करने का एक सुरक्षित तरीका है। इसके साथ चम्मच भी आएगा। इसे फ्रिज में रख सकते हैं, साथ ही सर्विंग के लिए भी ये अच्छा विकल्प है। ये टॉक्सिन और BPA फ्री प्रोडक्ट है, इन्हें बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
Sumeet ब्रांड का स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार इन डब्बों को कई रूपों में इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें अलग-अलग साइज के डब्बे आएंगे, जो मंथली ग्रोसरी स्टोरेज के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। इस डब्बे में दाल, चावल और रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजें सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकते हैं। यह सालों तक स्टोर करने के। बाद भी खाने-पीने की चीजों में टॉक्सिंस रिलीज नहीं करता, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र और निश्चिंत रहें।
अगर आप भी किचन कंटेनर्स की तलाश में हैं, तो प्रीमियम क्वालिटी के यह स्टेनलेस स्टील कंटेनर पर एक नजर जरूर डालें। 6 डब्बों के सेट का ये स्टेनलेस स्टील कंटेनर स्टोरेज के लिए परफेक्ट रहेगा। इन डब्बों में नीचे की ओर ट्रांसपेरेंट एरिया छोड़ा गया है, ताकि चीजों को देखना आसान हो सके। इस तरह चीजें ढूंढने के लिए बार-बार डब्बा खोलने की जरूरत न पड़े।
स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये डब्बे स्टोरेज के लिए परफेक्ट हैं। खासकर बचे हुए खाने को फ्रिज में स्टोर करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन हैं। इसके अलावा इन्हें सर्विंग बोल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय इस पर 32% का डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल रहा है, तो ज्यादा न सोचें बेहद सस्ते में इन्हें आज ही ऑर्डर करें। इसमें अलग-अलग कैपेसिटी के 4 डब्बे आएंगे।
स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार इस कंटेनर में चावल, दाल जैसी चीजें स्टोर करें। इसकी कैपेसिटी 1400ml है। एयर टाइट ढक्कन वाले इस कंटेनर में चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। सालों तक स्टोर करने के बाद भी ये टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते। एक स्वस्थ और सुरक्षित स्टोरेज की तलाश है, तो इस विकल्प से बेहतर और कुछ भी नहीं। इस प्रोडक्ट पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, इस मौके को हाथ से न जाने दें।
Sumeet ब्रांड के स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स किचन आइटम के स्टोरेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। यह चार पीस का सेट अलग-अलग कैपेसिटी के साथ आएगा, जिनमें रोजाना के किचन आइटम आराम से स्टोर कर सकती हैं। इसके साथ एयर टाइट ढक्कन आयेगा, जिससे खाने पीने की चीजों का फ्लेवर और स्वाद दोनों बरकरार रहता है। इन्हें हाई क्वालिटी फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार किया गया है, जो लंबे समय तक चलते हैं।
3 पीस के स्टेनलेस स्टील डब्बों का ये सेट किचन में आपके बहुत काम आएगा। ये किचन की शोभा बढ़ा देता है। आजकल खाना पीना फल सब्जियां आदि सभी चीजें फ्रिज में स्टोर होती हैं। ये कंटेनर बॉक्स आपके स्टोरेज को स्वस्थ और सुरक्षित बनाएंगे। इनकी मदद से फ्रिज में रखा खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है और बैक्टीरिया एवं कीटाणु नहीं आते। इनका मेटेरियल ड्यूरेबल और सुरक्षित है, जो लंबे समय के बाद भी खराब नहीं होगा।
Natulix 1kg के स्टेनलेस स्टील कंटेनर डब्बे का सेट किचन ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इनमें दाल, चना, सूजी, चीनी आदि स्टोर करें। इसके साथ एयर टाइट ढक्कन आयेगा, जिससे चीजें लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। ढक्कन ट्रांसपेरेंट हैं, ताकि आपके लिए चीजें ढूंढना आसान हो सके। इन्हें हाई क्वालिटी फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार किया गया है, जो लंबे समय तक चलते हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
