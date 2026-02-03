Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाSmart Way to Cut Coconut without struggle Easy Hack by Chef Kunal Kapur
नारियल काटना मुश्किल लगता है? शेफ कुणाल का ये स्मार्ट किचन हैक जान लें

नारियल काटना मुश्किल लगता है? शेफ कुणाल का ये स्मार्ट किचन हैक जान लें

संक्षेप:

अगर आपको नारियल खाना पसंद है लेकिन उसे काटना मुश्किल लगता है, तो शेफ कुणाल कपूर का बताया यह आसान किचन हैक आपकी परेशानी दूर कर देगा। बिना मेहनत और बिना चोट के नारियल काटना अब आसान है।

Feb 03, 2026 01:18 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नारियल भारतीय किचन का एक अहम हिस्सा है। पूजा-पाठ से लेकर चटनी, करी और मिठाइयों तक - नारियल हर जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन जितना फायदेमंद नारियल होता है, उतना ही मुश्किल उसे काटना भी लगता है। कई लोग नारियल खरीदने से इसलिए बचते हैं क्योंकि उसे तोड़ते समय हाथ कटने, ज्यादा ताकत लगाने या गूदा खराब होने का डर रहता है। खासकर घर पर अगर सही तरीका ना पता हो, तो नारियल काटना सच में एक टास्क बन जाता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ऐसे में मशहूर शेफ कुणाल कपूर ने नारियल काटने का एक बेहद स्मार्ट, सुरक्षित और आसान किचन हैक बताया है। इस ट्रिक में ना तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ना किसी भारी औजार की जरूरत होती है। सही तकनीक अपनाकर आप मिनटों में नारियल का पानी भी निकाल सकते हैं और उसका गूदा भी आसानी से शेल से अलग कर सकते हैं - वो भी बिना किसी स्ट्रगल के।

नारियल की नेचुरल लाइंस को पहचानें

  1. शेफ कुणाल कपूर बताते हैं कि हर नारियल में तीन नेचुरल लाइंस (natural lines) होती हैं। यही नारियल की सबसे कमजोर जगह होती है। ध्यान रहे - इन्हीं लाइंस के ऊपर हिट करना है (ना आगे और ना ही पीछे)।
  2. जब तक नारियल का पानी अलग ना हो जाए, एक-एक करके इन्हीं लाइंस पर चोट मारते रहें। जैसे ही नारियल दो हिस्सों में टूटेगा, उसका पानी निकल जाएगा। ऐसा करने में ना ज्यादा ताकत लगती है और ना ही हथौड़े की जरूरत पड़ती है।

अब गैस पर रखें नारियल

  • अगला स्टेप बहुत जरूरी है और यही इस हैक को खास बनाता है।
  • टूटे हुए नारियल के टुकड़ों को सीधे गैस पर रखें
  • 2–3 मिनट तक हल्की आंच पर गर्म करें
  • इससे नारियल के बाहर का रेशा जल जाता है और मोटा शेल (shell) अंदर के गूदे से अलग होने लगता है।

ये भी पढ़ें:न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कास्ट आयरन बर्तन के फायदे और सही इस्तेमाल

अब मन में सवाल आता है कि गैस पर रखने से नारियल का गूदा जल तो नहीं जाएगा? इस सवाल का जवाब खुद शेफ कुणाल कपूर देते हैं - नहीं। नारियल का बाहरी शेल बहुत मोटा होता है, इसलिए अंदर के गूदे पर गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता।

नारियल निकालना हो जाएगा आसान: 2–3 मिनट बाद गैस बंद करें और चाकू की मदद से नारियल के गूदे को शेल से अलग करें। आप देखेंगे कि गूदा बहुत आसानी से बाहर निकल आएगा - बिना टूटे और बिना मेहनत।

क्यों है ये हैक बेस्ट?

  • सुरक्षित और आसान
  • किसी भारी औजार की जरूरत नहीं
  • समय और मेहनत दोनों की बचत
  • किचन में रोज इस्तेमाल के लिए परफेक्ट
  • अगर आप नारियल पसंद करते हैं लेकिन काटने से डरते हैं, तो यह हैक जरूर ट्राई करें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट में चार साल से काम कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने एक साल अमर उजाला में काम किया है। वह एक अनुभवी लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हेल्थ, फिटनेस से लेकर फैशन और रिश्तों की बारीकियों से जुड़ी जानकारी को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाया है। शुभांगी केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि एक्सपर्ट्स की सलाह और व्यक्तिगत अनुभव के साथ ऐसे 'हैंडी टिप्स' साझा करती हैं जो पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं। और पढ़ें
Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।