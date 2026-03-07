मीठा तरबूज चुनना है आसान, बस इन छोटे-छोटे ट्रिक्स को याद रखें
गर्मी के मौसम में तरबूज सबसे पसंदीदा फलों में से एक है। लेकिन कई बार बाजार से लाया हुआ तरबूज मीठा नहीं निकलता। कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप पका हुआ, मीठा और रसदार तरबूज आसानी से पहचान सकते हैं।
गर्मी के मौसम में तरबूज खाना लगभग हर किसी को पसंद होता है। यह ना केवल स्वाद में मीठा और ताजगी देने वाला होता है, बल्कि शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है। तरबूज में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए यह गर्मियों में शरीर को ठंडक देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बाजार से तरबूज खरीदकर लाते हैं और काटने के बाद पता चलता है कि वह फीका या कम मीठा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सही तरीके से तरबूज पहचान नहीं पाते। अगर आप कुछ आसान टिप्स ध्यान में रखें, तो बाजार से मीठा और रसदार तरबूज चुनना बहुत आसान हो सकता है।
- पीले धब्बे पर ध्यान दें: तरबूज खरीदते समय उसके छिलके पर बने पीले धब्बे को जरूर देखें। इसे फील्ड स्पॉट कहा जाता है। यह वह जगह होती है जहां तरबूज जमीन पर टिककर पकता है। अगर यह धब्बा हल्का पीला या क्रीमी पीला दिखे, तो इसका मतलब है कि तरबूज पूरी तरह से पका हुआ है। लेकिन अगर यह धब्बा सफेद या बहुत हल्का है, तो समझ लें कि फल ठीक से नहीं पका है।
- डंठल (स्टेम) की जांच करें: तरबूज के ऊपर लगा डंठल भी यह बताता है कि फल पका हुआ है या नहीं। अगर डंठल हरा है, तो इसका मतलब है कि तरबूज को जल्दी तोड़ लिया गया है और वह पूरी तरह से पका नहीं है। वहीं, अगर डंठल थोड़ा भूरा, सूखा या हल्का मुड़ा हुआ दिखाई दे, तो यह संकेत होता है कि तरबूज पेड़ पर अच्छी तरह पक चुका है और उसका स्वाद मीठा हो सकता है।
- वजन जरूर महसूस करें: तरबूज चुनते समय उसका वजन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई तरबूज अपने आकार के मुकाबले ज्यादा भारी महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें पानी और रस अच्छी मात्रा में है। ऐसा तरबूज आमतौर पर ज्यादा मीठा और रसदार होता है। इसलिए हमेशा ऐसा तरबूज चुनने की कोशिश करें जो देखने में जितना लगे उससे थोड़ा भारी महसूस हो।
- आकार और सतह पर भी दें ध्यान: अच्छा तरबूज आमतौर पर गोल या समान आकार का होता है। अगर फल बहुत ज्यादा टेढ़ा-मेढ़ा है या उसकी सतह पर गहरे कट या निशान हैं, तो उसे लेने से बचना बेहतर है। साफ और चिकनी सतह वाला तरबूज आमतौर पर अच्छा माना जाता है।
- गर्मियों में तरबूज के फायदे: तरबूज सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें विटामिन A, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यह शरीर को हाइड्रेट रखने, त्वचा को स्वस्थ रखने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। अगर आप इन आसान टिप्स को ध्यान में रखकर तरबूज खरीदेंगे, तो अगली बार बाजार से मीठा और रसदार तरबूज चुनना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
