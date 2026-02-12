मटर खरीदते समय स्वाद और पैसे दोनों खराब करती हैं ये गलतियां, ऐसे पहचानें मीठे दाने
Matar Buying Tips : बाजार में सजी मटर की ढेरी को देखकर अक्सर हम चमक के झांसे में आकर पकी हुई बासी मटर घर खरीदकर ले आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं असली और मीठे मटर की पहचान, उसके छिलके की रंगत और दानों की बनावट में छिपा हुआ होता है।
Tips To Buy Good Peas : सर्दियों के मौसम में हरी-हरी मटर से बना पुलाव और मटर पनीर का स्वाद, मुंह का जायका दुरुस्त करने का काम करता है। लेकिन खाने का स्वाद और खुशबू तभी अच्छी आती है, जब उसे बनाने के लिए ताजी और मीठी मटर का यूज किया गया हो। मटर खरीदना कोई मामूली काम नहीं है, यह भी एक अलग कला है। जिसमें अगर आपने सही फलियों का चुनाव नहीं किया, तो आपकी पूरी मेहनत, पैसे और डिश का स्वाद, तीनों मिट्टी में मिल सकते हैं। बाजार में सजी मटर की ढेरी को देखकर अक्सर हम चमक के झांसे में आकर पकी हुई बासी मटर घर खरीदकर ले आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं असली और मीठे मटर की पहचान, उसके छिलके की रंगत और दानों की बनावट में छिपा हुआ होता है। आइए जानते हैं बाजार से फ्रेश और मीठी मटर खरीदने के लिए आपको कौन सी 5 गलतियां करने से बचना चाहिए।
मटर खरीदते समय इन 5 गलतियों को करने से बचें
1. बहुत ज्यादा मोटी और फूली हुई मटर
अकसर लोगों को लगता है कि बाजार में मिलने वाली मोटी फली वाली मटर के दाने भी बड़े और मीठे होंगे, लेकिन सच यह है कि ऐसी मटर के दाने हमेशा पके हुए, सख्त और स्वाद में फीके या कड़वे हो सकते हैं। बाजार से हमेशा मीडियम साइज वाली मटर ही खरीदें।
2. पीले छिलके वाली मटर
अगर मटर की फली का रंग हल्का पीला है, तो इसका मतलब है कि वह काफी पुरानी हो चुकी है। ताजी मटर हमेशा चटख हरे रंग की होती है। पीली मटर के दाने अंदर से सूखे और बेस्वाद निकलते हैं।
3. खाली या दबे हुए छिलके
मटर खरीदते समय फली को छूकर देखें। अगर फली खाली या छिलके दबे हुए छिलके लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर दाने अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं। ऐसी मटर लेने से पैसे बर्बाद होते हैं क्योंकि इसमें छिलका ज्यादा और दाने कम निकलते हैं।
4. छिलके पर सफेद दाग या फफूंद
अक्सर ढेर में रखी होने की वजह से मटर में कई बार नमी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मटर में सफेद धब्बे या जाले जैसा कुछ दिखने लगता है। यह फफूंद की शुरुआत हो सकती है। ऐसे मटर जल्दी सड़ जाते हैं और बाकी बचे हुए मटर को भी खराब कर देते हैं। ऐसे में मटर खरीदते समय फलियों को पलटकर चेक करें कि उनमें कहीं काले छेद या सफेद निशान तो नहीं हैं।
5. बिना चखे मटर खरीदना
सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन मटर की मिठास जानने का सबसे आसान तरीका उसे चखकर खरीदना है। पुराने या केमिकल से पके मटर का स्वाद फीका या कड़वा हो सकता है। ऐसे में मटर खरीदने का सही तरीका है कि दुकानदार से पूछकर एक फली खोलें और एक दाना चखकर देखें। अगर वह कुरकुरा और मीठा है, तो ही मटर की खरीदारी करें।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
