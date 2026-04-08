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न मैदा, न तेल! सिर्फ 1 कप आटे से बनाएं 20 खस्ता समोसे, स्वाद ऐसा कि बार-बार मांगेंगे

Apr 08, 2026 09:33 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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चाय के साथ समोसा खाना हर किसी को पसंद होता है लेकिन कुछ लोग मैदा, आलू और तेल में तले होने के कारण इसे नहीं खाते। आज हम आपके साथ बिना तेल और मैदा के समोसे बनाने के टिप्स शेयर करने जा रहे हैं।

न मैदा, न तेल! सिर्फ 1 कप आटे से बनाएं 20 खस्ता समोसे, स्वाद ऐसा कि बार-बार मांगेंगे

भारत में चाय के साथ सबसे बढ़िया स्नैक्स माना जाता है समोसा। घर बुआ-मौसी के आने पर मम्मी पैसे देकर समोसा लाने भेज देती हैं या पहले से खुद इसे बनाने की तैयारी में जुट जाती है। मतलब खास मौकों या मेहमानों के आगे पेश करने के लिए समोसा परफेक्ट स्नैक्स है। लेकिन अगर आप हेल्थ को लेकर ज्यादा सीरियस रहते हैं और आलू-मैदा-तेल से परहेज करते हैं, तो बाहर का समोसा आपके लिए नहीं है। ऐसे में आप घर पर बिना मैदा-तेल के फटाफट समोसे बनाकर तैयार करें। जी हां, आज हम आपको यूट्यूबर पूनम देवनानी की बताई समोसा बनाने की ट्रिक बताने जा रहे हैं। उन्होंने बिना मैदा और तेल के 1 कप आटे से 20 समोसे बनाकर रख दिए, जो स्वाद में भी बढ़िया है और स्वास्थ्य के लिए भी।

सब्जियों वाला समोसा

1 कप आटे से 20 समोसे

एक बाउल में 1 कटोरी गेहूं का आटा लीजिए और इसमें स्वादानुसार नमक और अजवायन डालकर मिलाएं। अब इसमें 2 चम्मच भरकर सरसों का तेल डाल दें। अब पानी के साथ इसे सख्त गूंथ लें और 20 मिनट के लिए आटे को रेस्ट करने के लिए रख दें।

स्टफिंग के लिए सब्जियां काट लें

सब्जियों वाली स्टफिंग करने के लिए आप अपनी पसंद की सब्जियां ले सकते हैं। वैसे शिमला मिर्च, कॉर्न, उबला आलू, बीन्स, गाजर सभी चीजों को बारीक काट लें या फिर कद्दूकस में कस लें। अब कढ़ाही में तेल डालें और इसमें बारीक कटी हरी मिर्च डालें और फिर सभी कटी सब्जियों और आलू को डाल दें। इसके बाद इन सब्जियों में आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 स्पून अमचूर पाउडर, स्वादानुसार नमक डालकर चलाएं। कुछ ही देर में सब्जियां पक जाएंगी। आखिर में हरी धनिया से सब्जियों वाली फीलिंग को गार्निश कर दीजिए। स्वाद के लिए आप 1 चम्मच केचअप डाल दें, पसंद न हो तो स्किप कर सकते हैं।

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समोसा बनाएं

अब आटे की छोटी-छोटी लोई बनाएं और फिर पतला बेल लें। जितना पतला हो पाए उतना रखें। जब ये बेल लें तब इसके स्ट्रिप्स काटकर साइड में रखते जाएं। अगर स्ट्रिप्स ज्यादा बड़ी हो तो उन्हें बीच से काटकर छोटा करें। स्ट्रिप्स को समोसा वाले तिकोने शेप में बनाकर पानी-आटे वाले गोंद से चिपकाएं। फिर इसमें फीलिंग को अच्छे से भरें। फिर ऊपर से उसे गोंद के सहारे से बंद करें। ऐसे आपको सभी समोसे तैयार करने हैं। अब एयर फ्रायर में सभी समोसे को थोड़ा दूरी पर रखें और फ्राई कर लीजिए। समोसे करीब 200 डिग्री पर 12-15 मिनट तक एयर फ्रायर में बेक करें और बीच में पलटाते भी रहें। आखिर में समोसे का रंग ब्राउन कलर का दिखेगा, तब समझ लीजिए आपके समोसे बन चुके हैं। समोसे आप हरी, लाल चटनी या सॉस के साथ सर्व करें।

मिनी समोसा
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खास सलाह- आप ये समोसे कढ़ाही में तेल डालकर भी तल सकते हैं। इस वीडियो में सेहत को ध्यान में रखते हुए तेल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर तेल में तलेंगे तो ये समोसे और ज्यादा जल्दी बन जाएंगे। मैदा की तुलना में आटा तेल में जल्दी पक जाता है। एक बार इस तरह से समोसे बनाकर खाएं और खिलाएं।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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