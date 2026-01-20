ना गंदगी, ना दाने टूटेंगे! चटोरी चेतना ने बताया अनार काटने का स्मार्ट तरीका
अनार के दाने निकालते समय गंदगी और मेहनत से परेशान हैं? यह आसान किचन हैक आपको बिना हाथ खराब किए, झटपट और सुरक्षित तरीके से अनार के सारे दाने निकालने में मदद करेगा।
अनार स्वाद और सेहत दोनों के लिए बेहद फायदेमंद फल है, लेकिन जैसे ही इसे काटने की बात आती है, कई लोग पीछे हट जाते हैं। वजह साफ है- दाने निकालते वक्त हाथ लाल हो जाते हैं, रस इधर-उधर फैल जाता है और आधे दाने टूट भी जाते हैं। ऐसे में फूड ब्लॉगर चटोरी चेतना का बताया गया यह स्मार्ट हैक आपके लिए किसी राहत से कम नहीं है। इस ट्रिक से ना सिर्फ अनार के दाने आसानी से निकल जाते हैं, बल्कि रसोई भी गंदी नहीं होती।
- सबसे पहले अनार को अच्छे से धो लें और एक साफ चाकू की मदद से उसके ऊपर वाले हिस्से यानी डंठल (स्टॉक) को हल्का सा काट दें। ध्यान रखें कि कट बहुत गहरा ना हो, सिर्फ इतना कि ऊपर का सख्त हिस्सा निकल जाए। अब अनार के छिलके पर ऊपर से नीचे की ओर हल्की-हल्की कटिंग करें। ये कट भी गहरी नहीं होनी चाहिए, बस उतनी जिससे अनार के सेगमेंट अलग होने में मदद मिले।
- अब अनार को हाथों से हल्का सा खोलें, ताकि इसके टुकड़े या सेगमेंट साफ दिखाई देने लगें। इसके बाद असली हैक काम करता है। अनार के एक सेगमेंट को लें और उसे बीज वाली साइड नीचे की ओर करके हथेली या किसी बाउल के ऊपर रखें। अब एक चम्मच की मदद से उसके छिलके पर हल्के-हल्के थपकी दें। आप देखेंगे कि अनार के दाने अपने आप नीचे गिरने लगेंगे वो भी बिना टूटे और बिना रस फैलाए।
- अगर चाहें तो इस स्टेज पर आप हाथों की मदद से भी दानों को आराम से अलग कर सकते हैं। चूंकि अनार पहले से सेगमेंट में बंटा हुआ है, इसलिए दाने निकालना बेहद आसान हो जाता है। इस तरीके से ना तो हाथ ज्यादा लाल होते हैं और ना ही दाने खराब होते हैं।
चटोरी चेतना का यह हैक खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो रोजाना अनार खाते हैं, बच्चों के लिए अनार तैयार करते हैं या सलाद, रायता और जूस में इस्तेमाल करना चाहते हैं। यह तरीका समय भी बचाता है और मेहनत भी कम करता है। अगर आप अब तक अनार काटने से डरते थे, तो इस आसान ट्रिक को एक बार जरूर आजमाएं। यकीन मानिए, इसके बाद अनार काटना आपको मुश्किल नहीं बल्कि मजेदार लगने लगेगा।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।