घंटों का काम मिनटों में, ये हैं बिना चाकू भिंडी काटने के 5 स्मार्ट तरीके
Hacks To cut Bhindi without knife : आज आपके स्वाद और समय का ख्याल रखते हुए हम लेकर आए हैं आपके लिए किचन के कुछ ऐसे मजेदार हैक्स, जिनकी मदद से आप बिना चाकू को हाथ लगाएं बड़े आसान तरीकों से भिंडी को कुछ ही देर में काटकर फ्री हो सकते हैं।
सुबह नाश्ते में गरमा-गरम पराठों के साथ भिंडी की सब्जी खाने के लिए मिल जाए तो मूड और दिन अच्छा गुजरता है। घर में भिंडी की सब्जी खाना तो सबको पसंद होता है लेकिन बात जब इसे काटने की आती है तो उत्साह ठंडा पड़ने लगता है। दरअसल, बाकी सब्जियों की तुलना में भिंडी एक ऐसी सब्जी है, जिसे काटने में काफी समय खराब हो जाता है। आजकल ज्यादातर परिवारों में मियां-बीवी दोनों वर्किंग होते हैं। ऐसे में भिंडी काटने के लिए इतना समय निकालना शायद ही कोई पसंद करता होगा। अगर आपके घर का मिजाज भी भिंडी काटने के नाम पर कुछ ऐसा ही बना रहता है तो आज आपके स्वाद और समय का ख्याल रखते हुए हम लेकर आए हैं आपके लिए किचन के कुछ ऐसे मजेदार हैक्स, जिनकी मदद से आप बिना चाकू को हाथ लगाएं बड़े आसान तरीकों से भिंडी को कुछ ही देर में काटकर फ्री हो सकते हैं।
बिना चाकू के भिंडी काटने के स्मार्ट तरीके
किचन कैंची का इस्तेमाल करें
भिंडी काटने का यह सबसे तेज और सुरक्षित तरीका है। इसके लिए 4-5 भिंडियों को एक साथ गुच्छे में पकड़ें। उनकी ऊपर की टोपी को एक साथ कैंची से काटकर जल्दी-जल्दी छोटे टुकड़ों में काटते जाएं। ऐसा करने से भिंडी काटते समय चाकू से उंगलियां कटने का डर खत्म हो जाता है और चाकू के मुकाबले यह काम 20 प्रतिशत ज्यादा तेजी से होता है।
फूड प्रोसेसर की स्लाइसर अटैचमेंट
अगर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में भिंडी बनानी है, तो उसके लिए फूड प्रोसेसर के स्लाइसर अटैचमेंट का उपयोग करें। भिंडी को ऊपर से डालें और कुछ ही सेकंड में सारी भिंडी एक समान स्लाइस में कट जाएगी। ऐसा करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि मशीन को बहुत तेज न चलाएं वरना भिंडी का कीमा बन सकता है।
'V' शेप कटर या ग्रेटर
अगर आप 'भिंडी फ्राई' या 'कुरकुरी भिंडी' बनाना चाहते हैं तो यह तरकीब काम आ सकती है। इस उपाय को करने के लिए कद्दूकस के किनारे वाले स्लाइसर का उपयोग करें। भिंडी को लंबाई में पकड़ें और स्लाइसर पर रगड़ें। इससे भिंडी के बहुत पतले और एक बराबर लच्छे निकलेंगे जो तलने पर बेहद क्रिस्पी हो जाते हैं।
रबर बैंड ट्रिक
भिंडी काटते समय समय बचाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। इस टिप को फॉलो करने के लिए आप एक ही साइज की 10-12 भिंडियों को लेकर ऊपर और नीचे से एक-एक रबर बैंड लगा दें। अब पूरा का पूरा 'बंडल' एक साथ काटें। ऐसा करने के लिए आप कैंची की मदद लें। आपकी रसोई की यह तरकीब एक-एक भिंडी काटने के आपके झंझट को खत्म कर देगी।
मल्टी-ब्लेड सिजर्स
बाजार में ऐसी कैंची मिलती है जिसमें 3 से 5 ब्लेड एक साथ लगे होते हैं। इस कैंची से भिंडी काटने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि एक बार भिंडी पर कैंची चलाने पर एक साथ भिंडी के 5 टुकड़े हो जाते हैं। इस टप को फॉलो करने से आपका 70 प्रतिशत तक का समय बच जाता है।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
