न मशीन का झंझट और न केमिकल! सिर्फ 50 रुपये के अंगूर से बनाएं 1 kg किशमिश, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
बाजार की किशमिश आपने खूब खाई होगी लेकिन क्या कभी घर पर बनाकर खाई है। अंगूरों से किशमिश बनाना काफी आसान है, बस सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए। चलिए हम आपको अंगूर से किशमिश बनाने का सिंपल तरीका बताते हैं।
किशमिश हर मीठी चीज जैसे खीर, सीवई, हलवा में लोग डालकर खाते हैं और इसका पानी पीना भी पसंद करते हैं। किशमिश सेहत के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है लेकिन बाजार में थोड़ी महंगी मिलती है। अगर बाजार के दाम की बात करें तो किशमिश 300 से 400 रुपये किलो के भाव में मिलेगी। ऐसे में अगर हम आप से कहें कि सिर्फ 50 रुपये के अंगूर से आप किलोभर किशमिश बनाकर रख सकते हैं, तो कैसा लगेगा। यूट्यूबर पूनम देवनानी ने अपनी वीडियो में किशमिश बनाने का पूरा प्रोसेस बताया है। उनका कहना है कि बिना किसी केमिकल और मशीन के आप अंगूर से किशमिश बना सकते हैं और इसे मजे से खाएं। चलिए फिर आपको बताते हैं किशमिश बनाने का पूरा तरीका-
अंगूर से किशमिश बनाने का तरीका-
अंगूर कैसे खरीदें?
अगर आपको लंबी किशमिश खाना पसंद है, तो लंबे वाले अंगूर खरीदें और छोटी-गोल खाते हैं, तो वैसे ही शेप वाले अंगूर लें। जैसे अंगूर आप लेंगे वैसे ही किशमिश बनेगी। इसके अलावा अंगूर खरीदते समय चेक करें कि वो मीठे है या नहीं, अगर अंगूर खट्टे हुए तो किशमिश भी खट्टी ही बनेगी। अभी अंगूर का सीजन है, इसलिए मीठे अंगूर चुनकर खरीदें। आप बाजार से करीब 1 किलो अंगूर खरीद लें।
सोडा में अंगूर डालें
अंगूर को साफ पानी से 2-3 बार धो लें और फिर खाने वाला बेकिंग सोडा साफ पानी में घोल लें। इसमें अंगूर को 10 मिनट तक डुबोकर रखें। ऐसा करने से अंगूर में लगा कोई भी केमिकल साफ हो जाएगा और ये खाने लायक हो जाएगा। अब सभी अंगूर को डंडी से अलग कर लीजिए और फिर ऐसे ही सूखने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से अंगूर में लगा पानी सूख जाएगा।
स्टीम वाली ट्रिक
अब कढ़ाही में पानी गर्म होने के लिए रखें और फिर ऊपर से छलनी रखें। हमें अंगूर को स्टीम करना है तो आपके पास जो भी सुविधाजनक बर्तन हो, वो लें। फिर गर्म पानी के ऊपर लगी छलनी में अंगूर रखें। अब 5-7 मिनट तक पकने दें। जो अंगूर कटने लगे, पीले हो जाए उन्हें बाहर कर लें और हरे अंगूरों को फिर से पकने के लिए रखें। इन्हें स्टीम पर ज्यादा नहीं पकाना है वरना किशमिश काली बनेगी।
धूप में सुखाएं
स्टीम करने के बाद अंगूरों को किसी कपड़े पर रखकर धूप में सूखने के लिए डाल दें। करीब 2 दिन तक आपको इन्हें धूप में सुखाना है और फिर आपकी किशमिश बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपको लगे कि किशमिश अभी सही से सूखी नहीं है, तो इसे 2 दिन और धूप में डाल दें। फिर आपको किशमिश को बोतल में भरकर फ्रिज में स्टोर करना है। बाजार वाली किशमिश में कई केमिकल स्प्रे किए जाते हैं, जिन्हें हम बाहर स्टोर कर लेते हैं। लेकिन घर की बनी किशमिश में ऐसा कुछ नहीं है तो फ्रिज में फ्रेश रहेगी। शुगर पेशेंट, छोटे बच्चों के लिए ये किशमिश फायदेमंद होगी। जिन्हें शुगर की क्रेविंग होती है, वो भी खा सकते हैं और प्रेग्नेंसी में महिलाएं इसका पानी पिएं। इससे आयरन की कमी नहीं होती है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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