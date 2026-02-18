Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

जटा नारियल का छिलका फेंकने की कभी न करें गलती! रेशों से बनाए बर्तन धोने वाला स्क्रबर, आसान है ये देसी हैक

Feb 18, 2026 09:39 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जटा नारियल के रेशों को हम कूड़ा समझकर फेंक देते हैं लेकिन ये बड़े काम के होते हैं। आप इन रेशों से बर्तन धोने वाला जूना तैयार कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर शिवानी ने इसे बनाने का तरीका बताया है।

जटा नारियल का छिलका फेंकने की कभी न करें गलती! रेशों से बनाए बर्तन धोने वाला स्क्रबर, आसान है ये देसी हैक

बर्तन धोने के लिए ज्यादातर लोग लोहे वाला जूना इस्तेमाल करते हैं, इससे बर्तन तो साफ हो जाते हैं लेकिन उनपर निशान पड़ जाते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर शिवानी ने देसी जुगाड़ निकाल लिया है। जटा नारियल के रेशों को हम हमेशा कूड़ा समझकर फेंक देते हैं और उसी कूड़े से शिवानी ने बर्तन धोने के लिए स्क्रबर तैयार कर लिया है। ये स्क्रबर आसानी से बन जाएगा और इससे बर्तन भी साफ होंगे और वो भी बिना किसी निशान के। चलिए आपको बताते हैं जटा नारियल के रेशों से स्क्रबर तैयार कैसे कर सकते हैं।

जटा नारियल के रेशे

सबसे पहले नारियल से उसका छिलका हल्के हाथों से निकालकर रखें। इसे निकालने में थोड़ी मेहनत लग सकती है और फिर पानी में भिगोकर रख दें, जिससे वह मुलायम हो जाए। नारियल के रेशों को करीब 1 दिन के लिए पानी में भिगोकर रखना पड़ेगा। अगले दिन आप देखेंगे कि नारियल के रेशे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके होंगे और अब इसे बेलन चलाकर सीधा कर लें। बेलन के अलावा प्रेस भी चलाकर सीधा कर सकते हैं। अगर जटा नारियल पानी से निकालने के बाद ज्यादा गीला हो, तो उसे थोड़ा धूप दिखाकर सुखाएं।

कंघी या ब्रश का इस्तेमाल

जटा नारियल के रेशों में जमा गंदगी को साफ करने के लिए आप कंघी या फिर ब्रश का इस्तेमाल करें। इससे जटा नारियल पूरी तरह से साफ हो जाएगा और ये बिल्कुल सीधा कोकोनट फॉइल बनकर तैयार हो जाएगा। साफ करना इसलिए जरूरी है, जिससे इसकी गंदगी बर्तनों में न चिपक जाए। इसे आप थोड़ा हाथ से भी साफ कर सकते हैं।

सिलाई करें

अब एक मुट्ठी कोकोनट फॉइल लें और उसे शिवानी की तरह सिल लें। मजबूत धागा और सुई लेकर इसे सिलेंगे, तो मजबूती बनी रहेगी। इसे चारों तरफ और बीच में क्रॉस लाइन से सिल लीजिए, ऐसा करने से रेशे बाहर नहीं निकलेंगे और ये स्क्रबर मजबूत बनेगा। सिलाई के बाद जो रेशे बाहर हो, उन्हें कैंची से काटकर फिनिश लुक दें। अब आपका बर्तन धोने का स्क्रबर बनकर तैयार है, इससे बर्तन धोएं और फिर सुखाकर रखें। ऐसे ही आप कई सारे स्क्रबर बनाकर रख सकती हैं, इससे टाइल्स भी साफ कर सकती हैं और बर्तन भी। ये इको फ्रेंडली भी होगा और बेस्ट भी।

ये भी पढ़ें:बिना चॉपर के शेफ से सीखें प्याज-लहसुन, टमाटर काटने का तरीका, ग्रेवी बनेगी गाढ़ी
ये भी पढ़ें:सिलबट्टे पर जमी मसाले-चटनी की परत मिनटों में होगी साफ, ईजी हैं ये क्लीनिंग हैक्स
ये भी पढ़ें:सस्ती हो रही गोभी को सालभर के लिए करें स्टोर, सिर्फ 1 हैक से हो जाएगा काम
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Kitchen Tips Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;