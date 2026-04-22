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स्मार्ट किचन हैक: आलू उबालने में लग रहा है ज्यादा समय? बस मिला लें ये एक चीज

Apr 22, 2026 12:18 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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किचन में कई बार छोटे-छोटे काम भी ज्यादा समय ले लेते हैं, जैसे आलू उबालना। अगर आप जल्दी में हैं, तो एक आसान तरीका अपनाकर इस काम को तेज और आसान बनाया जा सकता है, जिससे आपकी कुकिंग और भी सुविधाजनक हो जाएगी।

स्मार्ट किचन हैक: आलू उबालने में लग रहा है ज्यादा समय? बस मिला लें ये एक चीज

रोजमर्रा की किचन लाइफ में कई बार ऐसी छोटी-छोटी चीजें होती हैं, जो हमारा काफी समय ले लेती हैं- जैसे आलू उबालना। चाहे सब्जी बनानी हो, पराठे तैयार करने हों या सलाद, आलू लगभग हर डिश में इस्तेमाल होता है। लेकिन जब जल्दी हो, तो आलू के पकने का इंतजार करना मुश्किल लगने लगता है। ऐसे में अगर कोई आसान तरीका मिल जाए, जिससे आलू जल्दी उबल जाएं, तो काम काफी आसान हो सकता है। किचन के ऐसे ही एक स्मार्ट हैक के बारे में जानते हैं।

आलू उबालने में क्यों लगता है समय?

आलू एक स्टार्च से भरपूर सब्जी है, जिसे पकने में समय लगता है। खासकर जब आप जल्दी में हों, तो आलू उबालने का इंतजार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कई बार आलू ऊपर से उबले हुए लगते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं। ऐसे में ये एक छोटा-सा हैक आपका काम आसान कर सकता है।

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क्या है यह स्मार्ट किचन हैक?

आलू उबालते समय पानी में थोड़ा नमक डालने से यह जल्दी पक सकते हैं। यह एक आसान और आम तरीका है, जिसे कई लोग अपनी किचन में इस्तेमाल करते हैं।

कैसे काम करता है यह तरीका?

जब आप पानी में नमक डालते हैं, तो पानी का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है और हीट ट्रांसफर बेहतर तरीके से होता है। इससे आलू के अंदर तक गर्मी जल्दी पहुंचती है और वे जल्दी पक जाते हैं।

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आलू जल्दी उबालने का सही तरीका

  • सबसे पहले आलू को अच्छी तरह धो लें
  • एक बर्तन में पानी डालें और उसमें आलू डाल दें
  • अब पानी में 1–2 चम्मच नमक डालें
  • गैस पर तेज आंच पर उबालें
  • कुछ ही मिनटों में आलू नरम होने लगेंगे, बाद में चाकू या कांटे से चेक करें।

क्या फायदे हैं इस हैक के?

  1. समय की बचत होती है: उबालते समय पानी में नमक डालने से आलू जल्दी पकने लगते हैं। इससे आपको लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता और किचन का काम तेजी से पूरा हो जाता है, खासकर जब आप जल्दी में हों।
  2. आलू जल्दी और समान रूप से पकते हैं: नमक मिलाने से पानी की गर्मी आलू के अंदर तक बेहतर तरीके से पहुंचती है। इससे आलू सिर्फ ऊपर से ही नहीं, बल्कि अंदर तक अच्छे से और एक समान पकते हैं, जिससे उनका टेक्सचर भी सही रहता है।

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किन बातों का रखें ध्यान?

  • बहुत ज्यादा नमक ना डालें
  • उबालने के बाद आलू को धो सकते हैं
  • छोटे टुकड़ों में काटकर उबालेंगे, तो और जल्दी पकेंगे

देसी किचन हैक! आलू उबालने का यह आसान हैक आपके किचन टाइम को कम कर सकता है। नमक डालकर आप जल्दी और आसानी से आलू उबाल सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं।

Shubhangi Gupta

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