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किचन के कपड़े हो गए चिपचिपे और आ रही बदबू? मिनटों में साफ करने के लिए अपनाएं नींबू वाला तरीका

Apr 06, 2026 08:35 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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हर किचन में आपको छोटे-छोटे तौलिए या फिर कुछ पुराने कॉटन के कपड़े जरूर मिलेंगे। किचन के कई कामों का सहारा होते हैं ये कपड़े लेकिन जब गंदे हो जाते हैं, तो साफ करने में मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अब बिना मेहनत के भी ये साफ हो जाएंगे, बस आप कुछ हैक्स पढ़ लें।

किचन के कपड़े हो गए चिपचिपे और आ रही बदबू? मिनटों में साफ करने के लिए अपनाएं नींबू वाला तरीका

किचन के कामों को आसान करने के लिए कुछ छोटी चीजें बड़े काम की होती है, जैसे किचन के छोटे-छोटे कपड़े। कभी दूध-चाय गिर जाती है, तो कपड़े से पोछ दिया जाता है। गैस गंदी हुई या फिर बर्तन में कुछ लगा है तो हम फौरन किचन वाले कपड़ों से उसे साफ कर लेते हैं। इन कपड़ों से कई कामों में सहूलियत मिल जाती है और जल्दी हो भी जाता है। लेकिन लगातार इन कपड़ों को यूज करने से ये गंदे और चिपचिपे हो जाते हैं, ऐसे में अगर आप इन्हें इस्तेमाल करेंगी तो कुछ भी साफ होने के बजाय और गंदा हो जाएगा। अब मुश्किल काम होता है इन्हें रगड़ते हुए साफ करना और वॉशिंग मशीन में ये कपड़े साफ होते नहीं है।

कई लोग ऐसे में कपड़ा ही फेंक देते हैं। कपड़ा हर बार फेंक देना सही तरीका नहीं है बल्कि आप उसे साफ कर सकता है, वो भी बिना किसी मेहनत और झंझट के। अगर आपके किचन के कपड़े हद से ज्यादा गंदे हो चुके हैं, तो परेशान न हो हम आपको सबसे आसान तरीके बताने जा रहे हैं, जिसमें न कोई झंझट है और न ही मेहनत।

कैसे साफ करें किचन के कपड़े

गर्म पानी से साफ करें

किचन के कपड़ों से चिपचिपापन-बदबू दूर करने के स्मार्ट हैक्स

गर्म पानी में डिटर्जेंट या लिक्विड सोप को डालकर घोल बनाएं और इसमें कपड़े को करीब 4-5 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दें। उसके बाद इसे हाथों से मसलते हुए रगड़ें या हल्का ब्रश चलाएं। फिर साफ पानी से धोएं।

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नींबू वाली ट्रिक

गर्म पानी में 1 नींबू का रस डाल दें और फिर इस घोल में कपड़ों को भिगोकर कुछ घंटों के लिए छोड़ें। नींबू से कपड़े की चिकनाई और बदबू दोनों ही दूर हो जाएगी। अगर चाहे तो इसमें थोड़ा सर्फ पाउडर भी डालकर कपड़ा साफ करें

किचन के कपड़ों से चिपचिपापन-बदबू दूर करने के स्मार्ट हैक्स

सिरका भी है मददगार

अगर नींबू नहीं है, तो पानी में सिरका डालकर घोल तैयार कर सकते हैं। गर्म पानी में सिरका डालें और इसमें कपड़ों को डुबोएं और फिर धो डालें। सिरका में ज्यादा देर तक कपड़ों को न भिगोएं वरना वो काले दिखेंगे।

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आला वाली ट्रिक

ये तरीका जो मैं आपको बताने जा रही हूं ये मेरी मां हमेशा से करती आ रही है। जब किचन के कपड़े ज्यादा गंदे हो जाते हैं, तब मेरी मां आला पानी में घोल कर उसमें कपड़ों को भिगोकर रख देती हैं। फिर 1 घंटे बाद कपड़ों को साबुन से साफ कर लेती हैं। ऐसा करने से कपड़ों की चिकनाई के साथ बदबू भी गायब हो जाती है और आला की खुशबू आने लगती है।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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