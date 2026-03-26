रद्दी में न बेचें पुराने अखबार! किचन की इन चीजों के लिए बड़े काम के हैं न्यूजपेपर, पूनम के ये हैक्स कर देंगे हैरान
पुराने अखबार को अक्सर हम लोग रद्दी समझकर बेच देते हैं लेकिन आपकी किचन के लिए ये पेपर बड़े काम के हैं। मास्टरशेफ पूनम देवनानी ने पुराने अखबार को किचन के कुछ जरूरी कामों में इस्तेमाल करने के स्मार्ट हैक्स बताए हैं।
मास्टर शेफ पूनम देवनानी अक्सर ऐसे किचन हैक्स शेयर करती हैं, जो सिंपल और काम के होते हैं। वह हमेशा ऐसी चीजों से किचन के कामों को आसान करने में लगी रहती हैं, जो हर किसी के घर में मिल जाए। अब उन्होंने न्यूजपेपर से जुड़े किचन हैक्स शेयर किए हैं, जो शायद ही आपको पता हो। ज्यादातर घरों में अखबार पुराना हो जाता है तो उसे रद्दी समझकर बेच देते हैं। लेकिन रद्दी में बिकने वाला ये अखबार आपके किचन के कुछ कामों को आसान कर सकता है और इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। चलिए बताते हैं पूनम जी के स्पेशल अखबार वाले किचन हैक्स-
अखबार वाले किचन हैक्स क्या हैं-
1- फ्रिज की गंदी महक
फ्रिज में कई बार गंदी सी महक आती हो, जो प्याज या फिर सब्जी की हो सकती है। इस महक से पूरा फ्रिज भर जाता है और फिर लगता है जैसे सभी सामान से खराब स्मेल आ रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अखबार वाला तरीका अपनाएं। करना क्या है- आपको एक कटोरे में पानी लेना है और अखबार के 2-3 छोटे बॉल्स बना लेने हैं। इस पानी में बेकिंग सोडा भी डालना है और इस कटोरे को 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। बस आपकी टेंशन और महक खत्म हो जाएगी।
2- हरी सब्जियों और धनिया को रखेगा फ्रेश
हरी सब्जियां हर घर में आती है लेकिन खासतौर पर हरी धनिया, मिर्च, पालक, पुदीना, साग जैसी सब्जियां जल्दी सड़ने लगती है। अखबार में हरी धनिया को लपेट दें और ऊपर से किसी धागे या फिर रबरबैंड से बांधकर फ्रिज में रखें। ऐसा करने से आपकी हरी धनिया फ्रेश बनी रहेगी।
3- बर्तन करें साफ
अक्सर खाना खाने के बाद कुछ जूठन प्लेट में रह जाती है और फिर ये सिंक में चली जाती है। जूठन से बेसिन का पाइप जाम हो जाता है। अब करना ये है कि अखबार का टुकड़ा लें और उससे प्लेट को साफ करें। इससे प्लेट साफ होगी, जूठन को कूड़ेदान में डालें और सिंक भी गंदा नहीं होगा।
4- मिर्ची-लहसुन को करें स्टोर
हरी मिर्च और छिले हुए लहसुन को स्टोर करना है, तो हरी मिर्च की डंठल को तोड़ लें। लहसुन को छील लें और दोनों चीजों को अलग-अलग अखबार में लपेटकर किसी डिब्बे में रखें। इस बॉक्स को फ्रिज में रख दें। बस आपका लहसुन-मिर्चा फ्रेश रहेगा। अब जब भी जरूरत हो बस निकालें और यूज करें।
5- आटा नहीं फैलेगा
रोटी बेलते समय चकले के किनारे-किनारे आटा खूब सारा गिर जाता है। आटा फैलने से बचाने के लिए आप चकले के नीचे अखबार बिछाएं और फिर रोटी बेलें। रोटी बेलने के बाद अखबार में गिरा आटा आप हटा दें या फिर परथन वाले डिब्बे में रख दें। बस ऐसे आपके किचन का प्लेटफॉर्म साफ बना रहेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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