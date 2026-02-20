सस्ती हुई गाजर को 6 महीने के लिए कर लें स्टोर, सिंपल है तरीका, गर्मी में खा पाएंगे गाजर का हलवा
गाजर का हलवा खाना हर किसी को पसंद होता है लेकिन गाजर सिर्फ सर्दियों में मिलती है। सर्दियां खत्म होते ही गाजर भी बाजार से छूमंतर हो जाती है। अगर आप सालभर हलवे का स्वाद लेना चाहते हैं, तो गाजर को स्टोर करने का सिंपल तरीका जान लें।
सर्दी के मौसम में गोभी, गाजर, मटर से बनी सब्जी, हलवा और पराठा खाना हर किसी को पसंद होता है। गोभी और मटर की सब्जी हो या फिर गाजर का टेस्टी हलवा लोग बड़े चाव से खाते हैं। गाजर का हलवा ज्यादातर लोगों को पसंद होता है और लोग इसे बार-बार खा सकते हैं। लेकिन सर्दियां खत्म होने को हैं और अब गाजर का सीजन भी जाने वाला है। ऐसे में अगर आप सालभर या महीनों तक गाजर का हलवा खाना चाहते हैं, तो उसे स्टोर करने का सिंपल तरीका जान लीजिए। गर्मियों में गाजर की शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी और अगर आप उसे अपने पास स्टोर करके रखते हैं, तो अपने मन मुताबिक हलवा या अचार कभी भी बनाकर खा सकते हैं। चलिए आज आपको बताते हैं गाजर को स्टोर करने का स्मार्ट और ईजी हैक।
साफ करें गाजर
सबसे पहले आपको गाजर पानी से अच्छे से धो लेनी है। आप किचन के सिंक में गाजर को रखें और नल खोलकर पानी से उसे अच्छे से रगड़कर साफ करें। कई बार गाजर के डंठल में मिट्टी लगी होती है। धोने के बाद गाजर की ऊपरी परत यानी छिलका छीलकर हटाएं। इससे गाजर बिल्कुल साफ हो जाएगी। इसके बाद गाजर को लंबे या छोटे पीस में काट लें, इससे रखने में आसानी होगी।
नमक वाला पानी
अगर आपको बड़े भगोने में पानी भरें और उसमें नमक डाल दें। जब पानी खौल जाए, तब इसमें कटी हुई गाजर को डालें और 2-3 मिनट तक उबलने दें। तब तक दूसरे भगोने या तसले में बर्फ का पानी भरकर रखें और गाजर को गर्म पानी से निकालकर सीधा बर्फ वाले पानी में डाल दें। अब गाजर को 2 मिनट तक इसी में ठंडा होने दें और फिर इसे बाहर निकालकर किसी तौलिया या पेपर पर फैलाएं। 2-3 घंटे तक गाजर को ऐसे ही छोड़ दें, जिससे इसका पानी पूरी तरह से सूख जाए।
स्टोर कैसे करें
जब गाजर पूरी तरह से सूख जाए, तब इसे एक ट्रे में भरकर फ्रिजर में 1-2 घंटे के लिए रखें। आप 2 घंटे बाद देखेंगे कि गाजर बिल्कुल सख्त हो चुकी है। अब इसे जिप लॉक बैग में भरकर बंद करें। फिर इस बैग को फ्रिजर या फ्रिज में ही स्टोर करने के लिए रख दें। आपकी गाजर 6 महीने या सालभर के लिए आसानी से स्टोर रहेगी। आप जब मन करें इसे निकालकर नॉर्मल होने के लिए बाहर करें और फिर इसका हलवा बनाकर खाएं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
