इंडक्शन पर 20 मिनट में बन जाएगा दाल-चावल-रोटी-सब्जी, टाइम के साथ होगी बिजली की बचत, ये तरीका नहीं जानते होंगे आप
LPG गैस की कमी के कारण लोग इंडक्शन पर खाना बना रहे हैं लेकिन इस पर थोड़ा समय ज्यादा लगता है। लेकिन कुछ स्मार्ट किचन हैक्स की मदद से आप इंडक्शन पर जल्दी खाना पका सकते हैं। चलिए आपको इंडक्शन पर फटाफटा दाल-रोटी-चावल बनाने का तरीका बताते हैं।
LPG गैस की कमी के चलते आज भी कई लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं और इंडक्शन पर खाना बनाने लगे हैं। गैस की कमी के बीच बाजार में इंडक्शन कुकटॉप की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है, जिससे लोग इस पर कुकिंग के नए-नए टिप्स और ट्रिक्स तलाश रहे हैं। पहले लोग समय बचाने के लिए गैस पर दाल और चावल एक साथ बना लेते थे, लेकिन इंडक्शन पर ऐसा करना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसमें एक साथ कई चीजें बनाना आसान नहीं होता, और अगर कोशिश करें तो दाल या चावल का पानी बाहर निकल सकता है। अगर आप भी ऐसा ही सोचती हैं, तो अब चिंता की जरूरत नहीं है। हम आपको एक आसान और आजमाया हुआ तरीका बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप इंडक्शन पर एक साथ दाल, चावल और फिर रोटी बना सकती हैं। चलिए बताते हैं कैसे बनाएं पूरा खाना-
इंडक्शन पर कैसे बनेगा दाल-चावल एक साथ-
अरहर की दाल- सबसे पहले आपको दाल को अच्छे से धोकर 10-15 मिनट के लिए साफ पानी में भिगोकर रख देना है। इससे दाल थोड़ी नर्म हो जाएगी और जल्दी पकेगी।
चावल- चावलों के साथ भी यही करना है इन्हें धो लें लेकिन सिर्फ 5-10 मिनट के लिए ही भिगोएं। इससे ज्यादा चावल को न भिगोकर रखें। आप चाहे तो टाइम देखकर भिगोएं।
कुकर चढ़ाएं- इंडक्शन पर कुकर में दाल के हिसाब से पानी रखें और उसे थोड़ा सा गर्म होने दें। फिर इसमें आपको भीगी हुई दाल डालनी है और नमक-हल्दी भी अपने हिसाब से डालें। फिर एक कटोरा लें, जिसमें चावल को थोड़े से पानी के साथ रखें और इसमें घी डाल दें। कटोरा उतना ही बड़ा लें, जितना कुकर में आ जाए। अब कुकर बंद करके इंडक्शन ऑन करें और टाइम सेट करें। फिर प्रेशर कुक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें और 3-4 सीटी लगाएं। इतनी सीटी में आपकी दाल और चावल दोनों ही पक जाएंगे। प्रेशर खत्म होने के बाद कुकर से पहले चावल को आराम से निकाल लें और फिर दाल को चलाकर किसी बर्तन में पलट दें। फिर आप घी डालकर दाल-चावल खा सकते हैं।
चोखा भी बनाएं- दाल के पानी में ही अगर आप आलू-टमाटर रख देते हैं, तो साथ में वो भी उबल जाएगा। फिर आप उसे मैश करके आलू का चोखा बना सकते हैं। ऐसे पूरा खाना तैयार हो जाएगा।
रोटी बनाने का तरीका- जब तक दाल-चावल पक रहा है, तब तक आप आटा गूंथ लें। फिर इंडक्शन पर नॉन-स्टिक तवा रखें और उस पर रोटी बेल कर डालें। जब रोटी दोनों साइड से हल्की सिक जाए, तब इसे कपड़े से साइड में दबाएं। आपकी रोटी फूल जाएगी और सॉफ्ट भी बनेगी। इस तरह से आप कम समय में दाल-चावल, रोटी बना सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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