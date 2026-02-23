शर्ट या कुर्ते पर लग गया हल्दी-अचार का दाग, छुड़ाने के लिए अपनाएं बस 1 सिंपल हैक, मिनटों में होगा साफ
किचन में काम करते हुए या खाना पकाते समय कपड़ों पर हल्दी या अचार का दाग लग जाता है। इसे साफ करने का आसान और असरदार तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं।
खाना बनाते या खाते समय अक्सर अचार, सब्जी या फिर हल्दी का दाग कपड़ों पर लग जाता है। हल्दी-अचार का दाग अगर समय रहते छुड़ाया न जाए, तो ये जिद्दी हो जाता है और फिर छूटता नहीं है। हल्दी-अचार का दाग पड़ते ही कपड़े का उतना हिस्सा पीला दिखने लगता है और जल्दबाजी में हम इसे पानी से धोने की गलती कर बैठते हैं। जी हां, अगर आप भी दाग लगते ही पानी से साफ करने लगती है, तो गलत तरीका अपना रही हैं। इस दाग को छुड़ाने के लिए आपको सिंपल हैक चाहिए, जो हम आपको बताने जा रहे हैं।
कपड़ों से हल्दी-अचार का दाग कैसे छुड़ाएं?
ज्यादातर लोग हल्दी या अचार या सब्जी का दाग लगते ही पानी से धोकर साफ करने की कोशिश करने लगते हैं। कंटेंट क्रिएटर ने ऐसा करने के लिए साफ मना किया है। उनका कहना है कि जब आप पानी से हल्दी-अचार वाला दाग छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तब ये और फैलने लगता है। इसलिए ऐसा न करें और अगर आप कही बाहर है, तो भी घर आकर इस दाग पर पाउडर छिड़कर दें। जी हां, कोई भी टैल्कम पाउडर हो बस दाग पर छि़ड़क देना है।
हैक क्या है
पाउडर छिड़कने के बाद आपको आधे घंटे के लिए कपड़े को छोड़ देना है और फिर हाथ से धोएं या मशीन में कपड़ा डालें। जैसे ही कपड़ा धुलेगा आप देखेंगे कि दाग पूरी तरह से गायब हो चुका है। अगर हल्का-फुलका दाग रह जाता है, तो कपड़े को सीधी धूप में सूखने के लिए डालें। बस धूप की तेज रोशनी से दाग का निशान छूमंतर हो जाएगा। आपका कुर्ता, शर्ट या साड़ी पहने जैसी दिखने लगेगी।
सिरका वाला हैक
अगर पाउडर से दाग न निकलें तो सिरका वाला हैक भी अपना सकते हैं। आपको एक बड़ा चम्मच लिक्विड वॉशिंग डिटर्जेंट, 1 बड़ा चम्मच सफेद सिरका और आधा लीटर ठंडा पानी चाहिए होगा। इन सभी चीजों को मिलाकर घोल तैयार करें और दूसरे साफ कपड़े में घोल को लगाकर गंदगी वाली जगह पर रगड़ते हुए साफ करें। 10 मिनट बाद कपड़े को साफ पानी से धोकर सूखने के लिए डाल दें। दाग जड़ से गायब हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
