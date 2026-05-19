काम की बात: Real or Fake Butter: असली और नकली मक्खन में फर्क कैसे करें? जानें आसान तरीके
How to identify fake butter: मक्खन लगभग हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाजार में मिलावटी मक्खन का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में कुछ आसान तरीकों से असली और नकली मक्खन की पहचान की जा सकती है।
मक्खन एक ऐसा डेयरी उत्पाद है जो लगभग हर रसोई में इस्तेमाल किया जाता है। लोग इसे ब्रेड, पराठा, सब्जी और कई तरह की डिश में स्वाद बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन आजकल बाजार में असली और नकली मक्खन में फर्क करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। कई बार मक्खन में सस्ते तेल, आर्टिफिशियल कलर या दूसरी चीजें मिलाकर उसे बेच दिया जाता है। ऐसे उत्पाद स्वाद में तो ठीक लग सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक इन्हें खाना हेल्थ के लिए सही नहीं है।
यही वजह है कि मक्खन खरीदते समय उसकी क्वालिटी पहचानना जरूरी है। कुछ आसान घरेलू तरीकों से असली और मिलावटी मक्खन की पहचान की जा सकती है।
खुशबू से करें पहचान
असली मक्खन में हल्की क्रीमी और दूध जैसी प्राकृतिक खुशबू होती है। अगर मक्खन से बहुत तेज, खट्टी या अजीब गंध आए, तो यह उसकी खराब गुणवत्ता या मिलावट का संकेत हो सकता है। ताजा मक्खन की महक हमेशा हल्की और प्राकृतिक महसूस होती है।
मक्खन की बनावट पर ध्यान दें
असली मक्खन सामान्य तापमान पर धीरे-धीरे नरम होता है। अगर मक्खन बहुत जल्दी पिघलने लगे या उसकी परत अलग-अलग दिखाई दे, तो उसमें दूसरे तेल मिलाए गए हो सकते हैं। कई बार नकली मक्खन ऊपर से मुलायम और अंदर से सख्त भी महसूस हो सकता है।
रंग देखकर भी पहचान सकते हैं
प्राकृतिक मक्खन का रंग हल्का पीला या क्रीमी होता है। अगर मक्खन बहुत ज्यादा चमकीला पीला दिखे, तो उसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाया गया हो सकता है। बहुत ज्यादा सफेद या असामान्य रंग वाला मक्खन खरीदने से बचना बेहतर है।
स्वाद से समझें असली या नकली
असली मक्खन का स्वाद हल्का क्रीमी और मुलायम होता है। अगर स्वाद बहुत ज्यादा तेल जैसा लगे या मुंह में चिकनी परत छोड़ दे, तो उसकी गुणवत्ता सही नहीं हो सकती। नकली मक्खन कई बार प्राकृतिक स्वाद नहीं देता।
मक्खन और स्प्रेड का फर्क जरूर समझें
कई लोग बाजार में मिलने वाले स्प्रेड को मक्खन समझ लेते हैं। जबकि मक्खन दूध की वसा से बनता है, वहीं स्प्रेड में वनस्पति तेल और दूसरी चीजें मिल सकती हैं। इसलिए पैकेट पर ‘Butter’ और ‘Spread’ लिखी जानकारी ध्यान से पढ़नी चाहिए।
पैकिंग और लेबल जरूर जांचें
मक्खन खरीदते समय बनने की तारीख, एक्सपायरी डेट और सामग्री की सूची जरूर पढ़नी चाहिए। अगर पैकिंग फूली हुई हो या टूटी हुई लगे, तो ऐसा प्रोडक्ट खरीदने से बचें।
पानी में डालकर भी कर सकते हैं जांच
कुछ लोग घर पर मक्खन को हल्के गर्म पानी में डालकर जांच करते हैं। असली मक्खन धीरे-धीरे घुलता है, जबकि मिलावटी मक्खन का व्यवहार अलग हो सकता है। हालांकि यह तरीका पूरी तरह वैज्ञानिक नहीं माना जाता, लेकिन हल्की पहचान में मदद कर सकता है।
मक्खन को सही तरीके से स्टोर करें
मक्खन को हमेशा फ्रिज में बंद डिब्बे में रखना बेहतर है। खुले में रखने से स्वाद बदल सकता है, खराब गंध आ सकती है और जल्दी खराब होने का खतरा भी बढ़ सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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