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पानी ज्यादा चाहिए या मोटी मलाई? नारियल चुनने का आसान तरीका जानें

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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नारियल खरीदते समय ज्यादातर लोग अंदाज से चुनाव करते हैं। लेकिन एक आसान तरीका आपको पहले ही बता सकता है कि नारियल में ज्यादा पानी है, मोटी मलाई है या दोनों कम मात्रा में हैं।

पानी ज्यादा चाहिए या मोटी मलाई? नारियल चुनने का आसान तरीका जानें

गर्मियों में नारियल पानी पीना शरीर को ठंडक देने और ताजगी बनाए रखने के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन कई बार नारियल खरीदने के बाद पता चलता है कि उसमें पानी बहुत कम है या मलाई वैसी नहीं है जैसी उम्मीद थी। अक्सर लोग नारियल सिर्फ उसके आकार या रंग को देखकर खरीद लेते हैं, जबकि सही नारियल चुनने का एक आसान तरीका उसकी आवाज में छिपा होता है। आवाज सुनकर काफी हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि नारियल में ज्यादा पानी है या मोटी मलाई।

नारियल की आवाज कैसे बताती है अंदर क्या है?

जब नारियल को हल्के से थपथपाया जाता है या चाकू से हल्का ठोका जाता है, तब उसकी आवाज बदलती है। यह आवाज अंदर मौजूद पानी और खाली जगह के हिसाब से अलग-अलग होती है।

खोखली आवाज का क्या मतलब होता है?

अगर नारियल को थपथपाने पर आवाज खोखली या गूंज जैसी सुनाई दे, तो इसका मतलब हो सकता है कि उसके अंदर जगह ज्यादा है। ऐसा तब होता है जब नारियल का पानी कम हो चुका हो या अंदर मोटी मलाई बन गई हो।

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भारी और धीमी आवाज का मतलब

अगर नारियल से भारी और धीमी आवाज आए, तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर पानी ज्यादा मात्रा में है। इन नारियल में पानी भरपूर होता है,खाली जगह कम होती है और मलाई बहुत पतली या कम हो सकती है। अगर आपका उद्देश्य ज्यादा नारियल पानी पीना है, तो ऐसे नारियल बेहतर माने जाते हैं।

बीच वाली आवाज क्या बताती है?

कुछ नारियल ना ज्यादा खोखली और ना ही ज्यादा भारी आवाज देते हैं। ऐसी स्थिति में आमतौर पर अंदर थोड़ा पानी और पतली मलाई हो सकती है। ये नारियल थोड़ा पानी देते हैं और मलाई भी हल्की होती है।

यह तरीका कैसे काम करता है?

आवाज का संबंध नारियल के अंदर मौजूद तरल और खाली जगह से होता है।

आसान भाषा में समझें:

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  • ज्यादा पानी = भारी और धीमी आवाज
  • ज्यादा खाली जगह = गूंज वाली आवाज

नारियल खरीदते समय इन बातों का भी रखें ध्यान

  1. बहुत हल्का नारियल ना लें: बहुत हल्का नारियल सूखा या खराब हो सकता है।
  2. ऊपर का हिस्सा जांचें: अगर नारियल के ऊपर दरार या रिसाव दिखे, तो उसे खरीदने से बचें।
  3. ताजा नारियल पहचानें: ताजा नारियल का बाहरी हिस्सा ज्यादा सूखा या सड़ा हुआ नहीं दिखता।

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किस तरह का नारियल किसके लिए बेहतर?

  • ज्यादा पानी चाहिए तो भारी आवाज वाला नारियल चुनें
  • मोटी मलाई पसंद है तो खोखली आवाज वाला नारियल लें

सही पहचानें! नारियल खरीदते समय सिर्फ आकार देखकर फैसला करना सही नहीं माना जाता। उसकी आवाज सुनकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि उसमें ज्यादा पानी है या मलाई। यह छोटा-सा तरीका सही नारियल चुनने में मदद कर सकता है।

Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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