दाग की वजह से गंदे दिखने लगे हैं स्टील के बर्तन? नए जैसे बनाने के लिए एक सिंपल तरीका अपनाएं

भारतीय घरों में खाना खाने के लिए स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो लोग खाना पकाने के लिए भी स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां स्टील के बर्तन से दाग साफ करने का तरीका बता रहे हैं, जानिए।

भारतीय रसोईघरों में स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बर्तन भारतीय घरों की पहचान हैं। चाहें रोजाना का खाना हो या मेहमानों की खातिरदारी, भारतीय घरों में स्टेनलेस स्टील की हमेशा पहली पसंद बनी रही है। यह न केवल टिकाऊ होते हैं, बल्कि हेल्थ के लिहाज से भी काफी सेफ माने जाते हैं। यही वजह है कि आजकल ज्यादातर लोग खाना पकाने के लिए भी स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो इन बर्तनों को साफ करना आसान होता है, लेकिन कई बार इन बर्तनों पर गंदे दाग दिखाई दे सकते हैं। इन दागों को साफ करने के लिए यहां एक सिंपल हैक बता रहे हैं, जानिए-

स्टील के बर्तनों पर दाग लगने के कारण 1) पानी में मौजूद मिनरल्स

स्टील के बर्तनों में दाग लगने का सबसे आम कारण खारा पानी होता है। पानी सूखने के बाद उसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के सफेद धब्बे बर्तन पर रह जाते हैं।

2) इंद्रधनुषी रंग के दाग

इस तरह का रंग तब आता है जब बर्तन को बहुत तेज आंच पर गर्म किया जाता है। स्टील में मौजूद क्रोमियम हवा के संपर्क में आकर एक परत बनाता है, जो ज्यादा गर्मी मिलने पर रंग बदल लेती है।

3) जले हुए खाने क दाग

खाना बनाते समय तेल या मसालों के ज्यादा गर्म होने पर मसाला चिपक जाने पर जिद्दी भूरे दाग रह जाता हैं।

स्टेनलेस स्टील के बर्तन साफ करने का तरीका स्टेनलेस स्टील के बर्तन पर अगर दाग लगे हैं तो उसे साफ करने के लिए आप एक छोटे-आसान हैक को अपना सकते हैं। इसके लिए आपक जरूरत होगी सिर्फ सिरका की। इस हैक को अपनाने के लिए आपको जिस बर्तन को साफ करना है उसे लें और फिर एक ढक्कन भरकर विनेगर डालें। अब इस विनेगर को पूरे बर्तन में घुमाएं और फिर पानी से धो लें। इस तरह से बर्तन साफ करने के बाद आप देखेंगे की वह नए जैसा चमक रहा होगा।