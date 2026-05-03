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दाग की वजह से गंदे दिखने लगे हैं स्टील के बर्तन? नए जैसे बनाने के लिए एक सिंपल तरीका अपनाएं

May 03, 2026 10:05 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय घरों में खाना खाने के लिए स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो लोग खाना पकाने के लिए भी स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां स्टील के बर्तन से दाग साफ करने का तरीका बता रहे हैं, जानिए। 

दाग की वजह से गंदे दिखने लगे हैं स्टील के बर्तन? नए जैसे बनाने के लिए एक सिंपल तरीका अपनाएं

भारतीय रसोईघरों में स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बर्तन भारतीय घरों की पहचान हैं। चाहें रोजाना का खाना हो या मेहमानों की खातिरदारी, भारतीय घरों में स्टेनलेस स्टील की हमेशा पहली पसंद बनी रही है। यह न केवल टिकाऊ होते हैं, बल्कि हेल्थ के लिहाज से भी काफी सेफ माने जाते हैं। यही वजह है कि आजकल ज्यादातर लोग खाना पकाने के लिए भी स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो इन बर्तनों को साफ करना आसान होता है, लेकिन कई बार इन बर्तनों पर गंदे दाग दिखाई दे सकते हैं। इन दागों को साफ करने के लिए यहां एक सिंपल हैक बता रहे हैं, जानिए-

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स्टील के बर्तनों पर दाग लगने के कारण

1) पानी में मौजूद मिनरल्स

स्टील के बर्तनों में दाग लगने का सबसे आम कारण खारा पानी होता है। पानी सूखने के बाद उसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के सफेद धब्बे बर्तन पर रह जाते हैं।

2) इंद्रधनुषी रंग के दाग

इस तरह का रंग तब आता है जब बर्तन को बहुत तेज आंच पर गर्म किया जाता है। स्टील में मौजूद क्रोमियम हवा के संपर्क में आकर एक परत बनाता है, जो ज्यादा गर्मी मिलने पर रंग बदल लेती है।

3) जले हुए खाने क दाग

खाना बनाते समय तेल या मसालों के ज्यादा गर्म होने पर मसाला चिपक जाने पर जिद्दी भूरे दाग रह जाता हैं।

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स्टेनलेस स्टील के बर्तन साफ करने का तरीका

स्टेनलेस स्टील के बर्तन पर अगर दाग लगे हैं तो उसे साफ करने के लिए आप एक छोटे-आसान हैक को अपना सकते हैं। इसके लिए आपक जरूरत होगी सिर्फ सिरका की। इस हैक को अपनाने के लिए आपको जिस बर्तन को साफ करना है उसे लें और फिर एक ढक्कन भरकर विनेगर डालें। अब इस विनेगर को पूरे बर्तन में घुमाएं और फिर पानी से धो लें। इस तरह से बर्तन साफ करने के बाद आप देखेंगे की वह नए जैसा चमक रहा होगा।

अपना सकते हैं ये हैक

बर्तन पर लगे जले हुए निशान या जिद्दी दागों के लिए बेकिंग सोडा और पानी के पेस्ट को बनाकर लगाएं। अब इस पेस्ट को 15-20 मिनट के लिए लगा रहने दें और फिर स्क्रब करें। इस तरह से साफ करने के बाद भी साफ न हो तो पेस्ट लगाने के बाद नींबू से इसे रगड़ें। ध्यान रखें किसी भी हैक को अपनाने के बाद साफ पानी से इसे साफ करें।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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