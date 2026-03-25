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4-5 दिनों की मलाई से निकल जाएगा किलोभर देसी घी, नींबू वाली ट्रिक से मावा-पनीर भी बनेगा!

Mar 25, 2026 02:09 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Desi Hacks: अगर आपके पास आधा नींबू रखा है तो ताजी मलाई में मिलाकर ढेर सारा घी आसानी से बन सकता है। साथ ही पनीर और मावे की मिठाई भी तैयार कर सकती हैं। तो चलिए फटाफट से ये पूरा तरीका जान लेते हैं।

4-5 दिनों की मलाई से निकल जाएगा किलोभर देसी घी, नींबू वाली ट्रिक से मावा-पनीर भी बनेगा!

घर के बने हुए शुद्ध देसी घी की बात ही कुछ होती है। ये ज्यादा खुशबूदार और दानेदार भी होता है और सबसे बड़ी बात इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती। यही वजह है कि अक्सर गृहणियां रोज थोड़ी-थोड़ी दूध की मलाई इकठ्ठा कर लेती हैं, फिर इसका घी बनाकर स्टोर कर लेती हैं। घी बनाने का तरीका लगभग सभी का सेम होता है लेकिन बस छोटी-छोटी सी चीजें हैं, जिन्हें अपनाकर आप कम मलाई से भी ज्यादा घी निकाल सकती हैं। जी हां, अगर आपके पास आधा नींबू रखा है तो ताजी मलाई में मिलाकर ढेर सारा घी आसानी से बन सकता है। साथ ही पनीर और मावे की मिठाई भी तैयार कर सकती हैं। तो चलिए फटाफट से ये पूरा तरीका जान लेते हैं।

चार से पांच दिन की मलाई इक्कठा करें

घर पर ही शुद्ध देसी घी बनाने के लिए आप चार से पांच दिनों की मलाई इक्कठा कर सकती हैं। रोज किसी बर्तन में इसे इक्कठा कर लें और फ्रीजर में स्टोर कर के रख लें। मलाई में स्मेल ना आए इसके लिए बर्तन में पहले थोड़ी सी दही लगा लें, फिर मलाई स्टोर करना शुरू करें।

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मलाई में आधा नींबू डालने से बनेगी बात

अब ताजी मलाई को फ्रीजर से निकालें और कुछ देर रूम टेंपरेचर पर पिघलने के लिए रख दें। फिर एक बर्तन में इसे चम्मच से अच्छी तरह मिलाएं। अब बारी है सीक्रेट इंग्रीडिएंट की जो है, नींबू। बस आधे से भी कम नींबू को ताजी मलाई में निचोड़ दें और चम्मच से अच्छी तरह फेंटे। नींबू डालने से मक्खन जल्दी बनता है और सारा फैट अच्छी तरह निकल जाता है, जिससे घी की मात्रा भी ज्यादा बनती है।

मक्खन और छाछ को अलग करें

नींबू मिलाने के बाद लगभग एक मिनट तक मलाई को फेंटे। आप देखेंगी कि मक्खन अलग होने लगा है। मक्खन को धो कर साफ कर लें और अलग बर्तन में रख दें। अब इसे आप पकने के लिए रख सकती हैं। नॉर्मली जैसे मक्खन से घी बनाती हैं उसी तरह आपको इससे घी बना लेना है।

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बची हुई छाछ से बनाएं पनीर

बटरमिल्क को वेस्ट करने के बजाए आप इससे पनीर बना सकती हैं। इसके लिए छाछ को एक बर्तन में गैस पर चढ़ाएं। फिर इसमें थोड़ा सा सफेद सिरका डालकर फाड़ लें। इसे छान लेंगी तो बढ़िया सा पनीर बनकर रेडी हो जाएगा।

घी के मावे से बनाएं स्वादिष्ट सी मिठाई

मक्खन को पकाकर जब आप घी बनाती हैं जो उसमें लास्ट में खुरचन बच जाती है, जिसका टेस्ट बिल्कुल मावे जैसा होता है। इसमें नारियल का बुरादा और चीनी का पाउडर मिलाकर आप टेस्टी से लड्डू बनाकर तैयार कर सकती हैं।

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(Credit- Khana hi Khana_You Tube)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
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