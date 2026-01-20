Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाsimple kitchen hacks to clean methi leaves just in few minutes methi saaf karne ke asan tarike
घंटों का काम मिनटों में! मेथी साफ करने के लिए अपनाएं ये आसान किचन हैक्स

घंटों का काम मिनटों में! मेथी साफ करने के लिए अपनाएं ये आसान किचन हैक्स

संक्षेप:

Hacks To Clean Methi Leaves : किचन के कुछ ऐसे हैक्स, जो ना सिर्फ मेथी साफ करने में आपकी मदद करेंगे बल्कि आपका घंटों का काम मिनटों में करके खत्म कर देंगे। आइए जानते हैं मेथी साफ करने के क्या हैं ऐसे स्मार्ट किचन हैक्स।

Jan 20, 2026 07:50 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों के मौसम में आलू, गोभी, मूली जैसी सब्जियों के साथ मेथी के पराठे भी बेहद पसंद किए जाते हैं। मेथी के पत्ते ना सिर्फ खाने में बेहद स्वादिष्ट होते हैं बल्कि सेहत को भी कई गजब के फायदे देते हैं। हालांकि सेहत और स्वाद में बेहतरीन होने के बावजूद कई महिलाएं इस सब्जी को घर लाने से कतराती रहती हैं, वजह है इसके पत्ते साफ करने में लगने वाली घंटों की मेहनत। मेथी की एक-एक पत्ती चुनना न सिर्फ थकाऊ होता है बल्कि व्यस्त सुबह में यह किसी पहाड़ चढ़ने से कम मुश्किल नहीं लगता है। अगर आप भी अपनी रसोई में मेथी की सब्जी को जगह देने से सिर्फ इस वजह से कतराती रहती हैं तो आपको कुछ स्मार्ट किचन हैक्स ट्राई करने की जरूरत हैं। किचन के कुछ ऐसे हैक्स, जो ना सिर्फ मेथी साफ करने में आपकी मदद करेंगे बल्कि आपका घंटों का काम मिनटों में करके खत्म कर देंगे। आइए जानते हैं मेथी साफ करने के क्या हैं ऐसे स्मार्ट किचन हैक्स।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:जल्दी टूट जाते हैं चाय-कॉफी के कप? खरीदते समय ना करें ये 5 बड़ी गलतियां

मेथी साफ करने के लिए अपनाएं स्मार्ट किचन हैक्स

बड़े छेद वाली छलनी का उपयोग

ज्यादातर लोग आज भी घरों में मेथी साफ करने के लिए उसका हाथ से एक-एक डंठल पकड़कर तोड़ते हैं, जिसमें समय बहुत खराब होता है। इस प्रकिया को आसान बनाने के लिए प्लास्टिक या स्टील की एक ऐसी छलनी लें, जिसके छेद थोड़े बड़े हों। मेथी की एक डंडी लें और उसके निचले हिस्से को छलनी के छेद के अंदर डालें। अब छलनी के दूसरी तरफ (नीचे की ओर) से उस डंठल को पकड़कर जोर से खींच लें। जैसे ही आप डंठल खींचेंगे, सारी पत्तियां छलनी के ऊपर रह जाएंगी और साफ डंठल आपके हाथ में बाहर आ जाएगा।

मेथी की गड्डी को बिना खोले काटें

यदि आपको मेथी बहुत बारीक चाहिए, तो पूरी गड्डी को बिना खोले जड़ की तरफ से रबर बैंड सहित पकड़ें और चाकू से ऊपर का मोटा हिस्सा काट दें। फिर पूरी गड्डी को एक नजर मारकर एक साथ बारीक काट लें।

धोने का सही तरीका

मेथी को हमेशा काटने से पहले धोएं और उसे 5 मिनट के लिए नमक के पानी में भिगो दें। इससे मिट्टी पूरी तरह निकल जाएगी और मेथी कड़वी भी नहीं लगेगी।

ताजगी बनाए रखें

अगर मेथी ज्यादा आ गई है, तो इसे साफ करके पेपर टॉवल में लपेटकर एयरटाइट कंटेनर में रखें। यह एक हफ्ते तक ताजी बनी रहेगी।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Kitchen Tips Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।