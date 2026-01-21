शीशी में तेल या गिलास में दूध पलटते समय गिर जाता है तो, ये सिंपल सी ट्रिक याद रखें

संक्षेप: no more mess in kitchen hack to pour oil in bottle without funnel: बोतल में तेल पलटते समय अक्सर गिर जाता है और पूरा सामान बर्बाद हो जाता है तो बस इस छोटी सी ट्रिक को हमेशा याद रखें। केवल तेल ही नहीं हर दिन दूध-चाय पलटना भी हो जाएगा आसान।

शीशी में तेल पलटना हो या फिर एक गिलास से दूसरे गिलास या कप में दूध, पानी,चाय या फिर किसी भी लिक्विड को पलटना हो। साइड से बहकर ये नीचे जरूर गिर जाता है। जिससे ना केवल बर्तन खराब होता है बल्कि सामान की भी बर्बादी होती है। रोजमर्रा के दिनों अक्सर ये होता ही रहता है जिसे नॉर्मल समझा जाता है। लेकिन आप चाहें तो इस मेस को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। बस इस सिंपल ट्रिक को याद रखकर और अप्लाई करके। जब भी कभी गिलास से दूध पलटना हो या फिर बोतल में तेल, बस चम्मच वाली ये ट्रिक फॉलो करके आराम से पलट सकेंगी।

तेल पलटना हो या फिर गिलास से गिलास में दूध इस ट्रिक की मदद लें अक्सर लिक्विड को किसी छोटे मुंह के जार, बोतल, कप या गिलास में पलटते समय गिर जाते हैं। लेकिन बस इस छोटी सी ट्रिक की मदद से रोजमर्रा के दिनों में होने वाले मेस को रोक सकती हैं।

ट्राई करें चम्मच वाली ट्रिक किसी बोतल में तेल या लिक्विड को पलटना हो और आपके पास ऑयल फ्लास्क या कुप्पी ना हो तो बस बोतल में एक चम्मच को फंसा दें। अब उस चम्मच के साइड से तेल को बोतल में डालें। ऐसा करने से सारा तेल आसानी से चम्मच से होते हुए बोतल में गिरेगा और किनारों से निकलकर बाहर नहीं आएगा। जिससे ना गंदगी होगी और ना ही तेल की बर्बादी होगी।