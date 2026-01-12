पालक-मेथी-धनिया जल्द खराब हो जाते हैं? अपनाएं ये आसान स्टोरेज हैक्स
पालक, मेथी और धनिया जैसी पत्तेदार सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। लेकिन सही स्टोरेज ट्रिक अपनाकर आप इन्हें कई दिनों तक ताजा, हरा-भरा और पौष्टिक बनाए रख सकते हैं।
पालक, मेथी, धनिया और सरसों जैसी पत्तेदार सब्जियां भारतीय रसोई का अहम हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें लंबे समय तक ताजा रखना अक्सर एक चुनौती बन जाता है। बाजार से लाने के कुछ ही दिनों में ये सब्जियां मुरझाने लगती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं या बदबू आने लगती है, जिससे ज्यादातर लोग इन्हें फेंकने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल, गलत स्टोरेज और अधिक नमी पत्तेदार सब्जियों के जल्दी खराब होने की सबसे बड़ी वजह होती है। अगर सही तरीके से इन्हें स्टोर किया जाए, तो ये सब्जियां कई दिनों तक फ्रेश और पौष्टिक बनी रह सकती हैं।
ये है काम का हैक
- विशेषज्ञों के अनुसार, पत्तेदार सब्जियों के खराब होने की सबसे बड़ी वजह होती है अतिरिक्त नमी। जब सब्जियां गीली हालत में फ्रिज में रखी जाती हैं तो उनमें बैक्टीरिया जल्दी पनपने लगता है। इसलिए सबसे पहला और जरूरी कदम है नमी को कंट्रोल करना।
- सब्जियां लाने के बाद सबसे पहले उनकी मोटी डंठल या स्टेम हटा दें। ये हिस्सा सबसे ज्यादा नमी छोड़ता है, जिससे पत्तियां जल्दी सड़ती हैं। इसके बाद पत्तियों को हल्के पानी से धोकर अच्छी तरह सुखा लें। ध्यान रखें कि पत्तियों पर पानी की एक भी बूंद ना रहे।
- अब एक साफ कंटेनर लें और उसके नीचे किचन पेपर या टिश्यू पेपर बिछा दें। उसके ऊपर पत्तेदार सब्जियां रखें और फिर ऊपर से दोबारा टिश्यू पेपर की परत लगा दें। यह टिश्यू एक्स्ट्रा नमी को सोख लेता है जिससे सब्जियां लंबे समय तक फ्रेश बनी रहती हैं। इस लेयरिंग टेक्नीक से पालक और मेथी 7–10 दिन तक खराब नहीं होतीं।
इन बातों पर दें ध्यान-
- एक और जरूरी बात यह है कि सब्जियों को पूरी तरह एयरटाइट डिब्बे में बंद ना करें। हल्की हवा का प्रवाह जरूरी होता है, इसलिए ढक्कन थोड़ा ढीला रखें या ऐसे कंटेनर का इस्तेमाल करें जिसमें वेंटिलेशन हो।
- इसके अलावा, पत्तेदार सब्जियों को फ्रिज के सबसे ठंडे हिस्से में रखने से बचें। वेजिटेबल क्रिस्पर ड्रॉअर इसके लिए सबसे सही जगह होती है। समय-समय पर टिश्यू बदलते रहें ताकि नमी जमा ना हो।
इन आसान किचन हैक्स को अपनाकर आप ना सिर्फ पत्तेदार सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं, बल्कि हर दिन पौष्टिक और ताजा भोजन का आनंद भी ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।