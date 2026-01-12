पालक-मेथी-धनिया जल्द खराब हो जाते हैं? अपनाएं ये आसान स्टोरेज हैक्स

पालक, मेथी, धनिया और सरसों जैसी पत्तेदार सब्जियां भारतीय रसोई का अहम हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें लंबे समय तक ताजा रखना अक्सर एक चुनौती बन जाता है। बाजार से लाने के कुछ ही दिनों में ये सब्जियां मुरझाने लगती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं या बदबू आने लगती है, जिससे ज्यादातर लोग इन्हें फेंकने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल, गलत स्टोरेज और अधिक नमी पत्तेदार सब्जियों के जल्दी खराब होने की सबसे बड़ी वजह होती है। अगर सही तरीके से इन्हें स्टोर किया जाए, तो ये सब्जियां कई दिनों तक फ्रेश और पौष्टिक बनी रह सकती हैं।