फ्रिज में रखे स्प्राउट्स चिपचिपे हो जाते हैं तो चटोरी चेतना से सीखे हैक, बने रहेंगे फ्रेश
Kitchen hack: गर्मी और बारिश के मौसम में स्प्राउट्स में अक्सर बैक्टीरिया तेजी से पनपने लगते हैं। फ्रिज में रखने के बाद भी ये चिपचिपे से होने लगते हैं। ऐसे में चटोरी चेतना का ये हैक बड़े काम का है। जिससे आप इन्हें फ्रेश स्टोर कर सकते हैं।
बारिश के मौसम में बैक्टीरिया और फंगस तेजी से पनपते हैं। ऐसे में खाने पीने की चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। लेकिन कुछ चीजें जैसे स्प्राउट्स को अंकुरित करने के लिए तो नमी में गर्म जगह ही रखना पड़ता है। लेकिन एक बार ये अंकुरित होकर स्प्राउट्स बन जाते हैं और इन्हें फ्रिज में रख दिया जाए तो भी कई बार इनसे बदबू आने लगती है और चिपचिपे से हो जाते हैं। जिसे खाने से बीमार होना तय है क्योंकि नमी में रखे होने से इनमे बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो फ्रिज में रहने के बाद भी खत्म नहीं होते। ऐसे में क्रिएटर चटोरी चेतना ने कमाल का हैक शेयर किया है। जिसकी मदद से आप बारिश के मौसम में चिपचिपे, बदबूदार हो जाने वाले स्प्राउट्स को स्मार्टली फ्रिज में स्टोर कर सकेंगी। ये हैक बैक्टीरिया को भी खत्म करने में मदद करेगा और खराब होने से भी बचाएगा। तो आप भी नोट कर लें ये हैक
स्प्राउट्स को फ्रिज में भी खराब होने से बचाएगा ये हैक
- स्प्राउट्स को अच्छी तरह से पानी से धो लें।
- फिर किसी बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रखें। जब पानी उबलने लगे तो उसमे सारे स्प्राउट्स को डालकर दो मिनट तक उबलने दें।
- बस दो मिनट बाद सारे स्प्राउट्स को निकाल लें।
- साथ ही बगल में एक बाउल में पानी में बर्फ डालकर रखें, जिससे पानी पूरी तरह से ठंडा हो।
- गर्म उबलते पानी से निकालकर स्प्राउट्स को फौरन ठंडे बर्फ वाले पानी में डाल दें।
- गर्म से ठंडे पर जाने से स्प्राउट्स को शॉक लगता है और गर्म पानी में शुरू हो रहा उसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है। क्योंकि आपने फौरन बिना समय गंवाएं जब आप बर्फ वाले ठंडे पानी में डाल दिया। जिससे स्प्राउट्स का टेंपरेचर गिर गया और वो ठंडा हो गया।
- इस प्रोसेस को करने से अंकुरित अनाज के ऊपर जम रही चिपचिपी, स्लाइमी लेयर साफ हो जाती है। बैक्टीरिया की ग्रोथ फौरन रुक जाती है।
- लेकिन उसका क्रंचीपन ठंडे पानी में डालने की वजह से बना रह जाता है। इस तरह से स्प्राउट्स को आप स्मार्टली साफ कर लेती हैं और फ्रिज में स्टोर करने लायक बना लेती हैं।
- अब ये स्प्राउट्स फ्रिज में रखा रहेगा तो दो से तीन दिन आराम से खराब नहीं होगा। हैं ना कमाल का हैक, स्प्राउट्स को चिपचिपा और स्लाइमी होने से बचाने का।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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