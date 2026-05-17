रसोई का गंदा-काला चकला-बेलन भी चमक उठेगा, बस पानी में 2 चीजें घोलकर करें सफाई
रोटी बनाने के लिए चकला-बेलन का इस्तेमाल हर घर में होता है। अक्सर इसे साफ करने के दौरान आटा चिपका रह जाता है और ये आसानी से नहीं छूटता। अगर आपका चकला-बेलन भी काला-गंदा दिख रहा है, तो उसे साफ करने के लिए 2 तरीके अपनाएं।
रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाला चकला-बेलन अगर ठीक से साफ न किया जाए तो उस पर आटे की परत जमने लगती है। धीरे-धीरे यही गंदगी काले दाग में बदल जाती है, जिससे चकला-बेलन पुराना और खराब दिखने लगता है। इतना ही नहीं, बासी आटे और नमी की वजह से बैक्टीरिया और इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। चाहे आपका चकला-बेलन लकड़ी का हो या पत्थर का, उसकी सही तरीके से सफाई करना बेहद जरूरी है। अगर आप भी काले और गंदे चकला-बेलन को नया जैसा चमकाना चाहते हैं, तो ये आसान किचन टिप्स आपके बहुत काम आएंगे।
पानी से करें साफ
- सबसे पहले तो अपना चकला-बेलन आप 10-15 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रख दें। पानी में भिगोकर रखने से जमा गंदगी फूल जाएगी और आसानी से निकलने लगेगी। आप चाहे तो गुनगुने पानी में डुबोकर रखें। आपको चकला-बेलन साफ करने के लिए नींबू का रस, डिटर्जेंट, सिरका की जरूरत पड़ेगी। इन चीजों को इकट्ठा कर लें।
नींबू वाला घोल बनाएं
- चकला-बेलन की कालिख और जमी हुई गंदगी हटाने के लिए नींबू बेहद असरदार माना जाता है। इसके लिए सबसे पहले थोड़ा पानी गुनगुना कर लें और उसमें 1 नींबू का रस निचोड़ दें। अब इसी पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर मिलाकर अच्छी तरह घोल तैयार करें। इसके बाद स्पंज या स्क्रबर को इस घोल में डुबोकर चकला और बेलन को रगड़ते हुए साफ करें। अगर दाग ज्यादा पुराने और जिद्दी हैं तो लोहे वाला जूना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू में मौजूद नैचुरल एसिड कालेपन और चिकनाई को हटाने में मदद करता है, जबकि डिटर्जेंट जमा मैल को साफ कर देता है। कुछ ही मिनटों में आपका पुराना और गंदा चकला-बेलन साफ और चमकदार दिखने लगेगा।
सिरके से भी हटेगी जिद्दी गंदगी
- चकला-बेलन को साफ करने का दूसरा आसान और असरदार तरीका सिरके का इस्तेमाल है। इसके लिए गुनगुने पानी में 2-3 चम्मच सिरका मिलाएं और इस मिश्रण में चकला-बेलन को करीब 5 मिनट तक डुबोकर रखें। सिरका पुराने दाग, चिकनाई और बैक्टीरिया को हटाने में मदद करता है। इसके बाद स्पंज, ब्रश या जूने की मदद से चकला-बेलन को अच्छी तरह रगड़कर साफ करें। अगर दाग बहुत ज्यादा पुराने हैं तो इस पानी में थोड़ा नमक भी मिला दें। नमक नैचुरल क्लीनर की तरह काम करता है और जिद्दी दागों को जल्दी हटाने में मदद करता है। साथ ही यह बैक्टीरिया खत्म करने में भी असरदार माना जाता है।
- सफाई के बाद चकला-बेलन को साफ पानी से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ लें और कुछ देर धूप में रख दें। इससे नमी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और चकला-बेलन लंबे समय तक साफ और सुरक्षित रहेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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