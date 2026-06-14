बाथरूम-किचन के स्टील के नल पड़ गए हैं काले-धब्बेदार! 3 चीजें मिलाकर लगाएं, लौट आएगी नई जैसी चमक
आजकल ज्यादातर घरों के बाथरूम-किचन में स्टील के नल लगे होते हैं, जो रोजाना पानी पड़ने के कारण गंदे और धब्बों वाले दिखने लगते हैं। इन्हें साफ करने के लिए रोज महंगे क्लीनर लाने के बजाय आप घर पर रखी 3 चीजों का इस्तेमाल कर सकती हैं।
बाथरूम और किचन में स्टील के नल आजकल हर किसी के घर में लगे हुए हैं। स्टील के नल देखने में सुंदर लगते हैं लेकिन रोजाना हाथ लगने के कारण ये काले और धब्बेदार दिखने लगते हैं। गंदे नल किसी को पसंद नहीं होते फिर चाहे वो किचन के हो या फिर बाथरूम के। इन नलों के धब्बों को साफ करना आसान भी नहीं होता और हार्ड केमिकल लगाने से स्टील काली पड़ जाती है। अगर आपके बाथरूम और किचन के नल काले दिखने लगे हैं, तो अब उन्हें साफ करने के लिए महंगे क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 चीजों को मिलाकर आप नल को बिल्कुल नए जैसा चमका सकते हैं। इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें हर किसी के घर में मौजूद होती हैं।
कैसे साफ करें
सबसे पहले स्टील के नलों को पानी से भिगोकर छोड़ दें। आप चाहे तो गुनगुने या गर्म पानी से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ देर तक नल को मत छुएं। स्टील के नल काफी गरम हो जाते हैं, जिससे हाथ भी जल सकता है। जबतक नल की गंदगी फूलेगी तब तक आप अपना क्लीनिंग लिक्विड बना लीजिए।
किन चीजों से बनाएं क्लीनर
नलों को साफ करने के लिए आपको ज्यादा महंगी चीजों को नहीं लेना बस डिटर्जेंट पाउडर, हार्पिक क्लीनर और आधा पैकेट ईनो चाहिए होगा। अब हार्पिक और सर्फ तो हर किसी के घर पर होता है, अगर ईनो नहीं है, तो दुकान से 1 रुपये वाला पाउच ले सकते हैं। आपको 1 ढक्कन सर्फ पाउडर, 1 ढक्कन हार्पिक क्लीनर और आधा सैशे ईनो को प्लास्टिक या चीनी मिट्टी वाली कटोरी में डालकर मिलाना है। स्टील के कटोरी चम्मच का इस्तेमाल न करें। इस क्लीनर को मिलाते समय इसमें झाग निकलने लगेगा।
साफ करने का तरीका
अब आपको नल साफ करने के लिए क्या करना है वो भी जान लीजिए, तो आपको ये क्लीनर नलों पर करीब आधे घंटे के लिए लगाकर छोड़ दीजिए। इस क्लीनर को आप हाथ या फिर किसी ब्रश की मदद से लगा सकते हैं। आधे घंटे के बाद लोहे वाले जूने से नल को रगड़कर साफ करें। अगर नल पर काफी पुरानी गंदगी जमा है, तो इस घोल को 1 दिन के लिए लगाकर छोड़ सकते हैं, फिर साफ करें। जूने से थोड़ा सा रगड़ने के बाद नल की गंदगी, धब्बे सबकुछ साफ हो जाएगा और ये बिल्कुल नए जैसा चमकेगा। इस क्लीनर से आप प्लास्टिक वाले नल भी साफ कर सकते हैं, बस उन्हें जूने से रगड़ने के बजाय स्पॉन्ज से रगड़ें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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