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बाथरूम-किचन के स्टील के नल पड़ गए हैं काले-धब्बेदार! 3 चीजें मिलाकर लगाएं, लौट आएगी नई जैसी चमक

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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आजकल ज्यादातर घरों के बाथरूम-किचन में स्टील के नल लगे होते हैं, जो रोजाना पानी पड़ने के कारण गंदे और धब्बों वाले दिखने लगते हैं। इन्हें साफ करने के लिए रोज महंगे क्लीनर लाने के बजाय आप घर पर रखी 3 चीजों का इस्तेमाल कर सकती हैं।

बाथरूम-किचन के स्टील के नल पड़ गए हैं काले-धब्बेदार! 3 चीजें मिलाकर लगाएं, लौट आएगी नई जैसी चमक

बाथरूम और किचन में स्टील के नल आजकल हर किसी के घर में लगे हुए हैं। स्टील के नल देखने में सुंदर लगते हैं लेकिन रोजाना हाथ लगने के कारण ये काले और धब्बेदार दिखने लगते हैं। गंदे नल किसी को पसंद नहीं होते फिर चाहे वो किचन के हो या फिर बाथरूम के। इन नलों के धब्बों को साफ करना आसान भी नहीं होता और हार्ड केमिकल लगाने से स्टील काली पड़ जाती है। अगर आपके बाथरूम और किचन के नल काले दिखने लगे हैं, तो अब उन्हें साफ करने के लिए महंगे क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 चीजों को मिलाकर आप नल को बिल्कुल नए जैसा चमका सकते हैं। इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें हर किसी के घर में मौजूद होती हैं।

कैसे साफ करें

सबसे पहले स्टील के नलों को पानी से भिगोकर छोड़ दें। आप चाहे तो गुनगुने या गर्म पानी से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ देर तक नल को मत छुएं। स्टील के नल काफी गरम हो जाते हैं, जिससे हाथ भी जल सकता है। जबतक नल की गंदगी फूलेगी तब तक आप अपना क्लीनिंग लिक्विड बना लीजिए।

बाथरूम-किचन के नल कैसे साफ करें

किन चीजों से बनाएं क्लीनर

नलों को साफ करने के लिए आपको ज्यादा महंगी चीजों को नहीं लेना बस डिटर्जेंट पाउडर, हार्पिक क्लीनर और आधा पैकेट ईनो चाहिए होगा। अब हार्पिक और सर्फ तो हर किसी के घर पर होता है, अगर ईनो नहीं है, तो दुकान से 1 रुपये वाला पाउच ले सकते हैं। आपको 1 ढक्कन सर्फ पाउडर, 1 ढक्कन हार्पिक क्लीनर और आधा सैशे ईनो को प्लास्टिक या चीनी मिट्टी वाली कटोरी में डालकर मिलाना है। स्टील के कटोरी चम्मच का इस्तेमाल न करें। इस क्लीनर को मिलाते समय इसमें झाग निकलने लगेगा।

साफ करने का तरीका

अब आपको नल साफ करने के लिए क्या करना है वो भी जान लीजिए, तो आपको ये क्लीनर नलों पर करीब आधे घंटे के लिए लगाकर छोड़ दीजिए। इस क्लीनर को आप हाथ या फिर किसी ब्रश की मदद से लगा सकते हैं। आधे घंटे के बाद लोहे वाले जूने से नल को रगड़कर साफ करें। अगर नल पर काफी पुरानी गंदगी जमा है, तो इस घोल को 1 दिन के लिए लगाकर छोड़ सकते हैं, फिर साफ करें। जूने से थोड़ा सा रगड़ने के बाद नल की गंदगी, धब्बे सबकुछ साफ हो जाएगा और ये बिल्कुल नए जैसा चमकेगा। इस क्लीनर से आप प्लास्टिक वाले नल भी साफ कर सकते हैं, बस उन्हें जूने से रगड़ने के बजाय स्पॉन्ज से रगड़ें।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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