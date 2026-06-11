चाय बनाते हुए पहले दूध डालें या पानी? 80% लोग करते हैं गलती, तभी खुशबूदार नहीं बनती टी!
Tasty Chai Tips: चाय बनाते हुए पहले दूध डालना चाहिए या पानी? ये आपको सिंपल सा स्टेप जरूर लगे, लेकिन टेस्टी और खुशबूदार चाय बनाने के लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स के मुताबिक सही तरीका क्या है।
हमारे देश में चाय के बिना बहुत से लोगों का दिन ही शुरू नहीं होता। अगर आप भी एक टी लवर हैं, तब तो एक अच्छी चाय आपके लिए काफी मायने रखती होगी। भरी गर्मी में भी मूड को ठीक करने की ताकत होती है चाय में। खैर, चाय तो हर घर में बनती है, लेकिन इसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग-अलग होता है। कुछ लोग सबसे पहले दूध पकाते हैं, फिर उसमें पानी, चीनी चायपत्ती और बाकी मसाले एड करते हैं। वहीं कुछ लोग पहले पानी में सारे मसाले पकाते हैं, फिर लास्ट में दूध एड करते हैं। अब सवाल है कि इन दोनों में से कौन सा तरीका सही है? देखिए अच्छी चाय बनाने में यही छोटी-छोटी बातें काफी मायने रखती हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि चाय बनाते हुए पहले दूध डालें या पानी।
चाय बनाते हुए पहले दूध डालें या पानी?
एक्सपर्ट्स की मानें तो अच्छी चाय बनाने के लिए सबसे पहले आपको पानी उबालना चाहिए। जब पानी में चायपत्ती, अदरक, इलायची या बाकी के खड़े मसाले मिलाकर उबाले जाते हैं, तो उनकी खुशबू और स्वाद पानी में अच्छी तरह रिलीज हो जाते हैं। इससे चाय का ओवरऑल टेस्ट भी काफी गहरा और रिच आता है। इसके बाद पानी को लो मीडियम फ्लेम पर 4-5 मिनट के लिए अच्छी तरह पकने दें, फिर इसमें जरूरत के हिसाब से दूध एड करें। चाय एकदम गाढ़ी, खुशबूदार और स्वादिष्ट बनेगी।
स्वाद की टिप: अदरक, इलायची और लौंग को अच्छी तरह से कूट कर पेस्ट बना लें, फिर इसे पानी में एड करें। इससे मसालों का अरोमा पानी में अच्छी तरह रिलीज होगा और आपकी चाय एकदम कड़क और स्वादिष्ट बनेगी।
क्या पहले दूध डालने से चाय खराब हो जाती है?
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप पहले दूध डाल देंगे तो चाय खराब बनेगी। जिन लोगों को सिर्फ दूध वाली गाढ़ी चाय पीना पसंद है, वो दूध में ही चायपत्ती और बाकी मसाले डालकर चाय बना लेते हैं। इस तरीके से चाय काफी क्रीमी तो बनती है, लेकिन मसालों और चायपत्ती का फ्लेवर थोड़ा सा हल्का महसूस हो सकता है। अगर आपको बिल्कुल कड़क और मसाला चाय पीना पसंद है, तो पहले पानी में ही मसाले उबालें फिर दूध डालकर चाय तैयार करें।
चाय में चीनी कब मिलानी चाहिए?
वैसे तो आप पानी में ही बाकी मसालों और चायपत्ती के साथ चीनी मिला सकते हैं। लेकिन कई बार चीनी का सही अंदाजा नहीं लग पाता है, इसलिए बहुत से लोग दूध मिलाने के बाद ही चीनी एड करते हैं। ये तरीका भी बिल्कुल सही है और इससे चाय के स्वाद पर भी कोई असर नहीं पड़ता है।
दूध और पानी की मात्रा क्या रखें?
अगर आपको गाढ़ी और क्रीमी चाय पीना पसंद है तो आप दूध की मात्रा ज्यादा रख सकते हैं। बहुत से लोग सिर्फ दूध की ही चाय पीना पसंद करते हैं। वहीं अगर नॉर्मल कड़क चाय की बात करें तो अगर आप दो कप चाय बना रहे हैं, तो एक कप दूध और डेढ़ कप पानी ले सकते हैं। इस माप से बिल्कुल परफेक्ट चाय बनती है।
(Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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