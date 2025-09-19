नवरात्रि के व्रत में कौन से मसाले खा सकते हैं, कौन से नहीं? फटाफट नोट कर लें
व्रत के खाने में कौन से मसाले डालने चाहिए और कौन से नहीं, ज्यादातर लोग ये नहीं जानते। तो चलिए आज आपकी यही कन्फ्यूजन दूर करते हैं और जानते हैं कि व्रत में कौन से मसाले खाने चाहिए और कौन से नहीं।
शारदीय नवरात्रि का पर्व शुरू होने वाला है। नौ दिनों तक चलने वाले इस पर्व में देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। कई भक्त इन पूरे नौ दिनों तक उपवास भी करते हैं। उपवास में फलाहारी भोजन ही किया जाता है। इसमें आप कुछ सब्जियां और सात्विक डिशेज बनाकर खा सकते हैं। व्रत में क्या खाना है क्या नहीं, इसे ले कर अक्सर कन्फ्यूजन बनी रहती है। खासतौर से व्रत के खाने में कौन से मसाले डालने चाहिए और कौन से नहीं, ज्यादातर लोग ये नहीं जानते। तो चलिए आज आपकी यही कन्फ्यूजन दूर करते हैं और जानते हैं कि व्रत में कौन से मसाले खाने चाहिए और कौन से नहीं।
केवल सात्विक मसाले की खाएं
नवरात्रि के व्रत में फलाहारी भोजन किया जाता है। ऐसे में खाना बनाते हुए हमेशा कुछ सात्विक मसाले ही डाले जाते हैं। व्रत में ज्यादा मसालेदार और चटपटा भोजन खाने की मनाही होती है। ऐसे में कम मसाले डालकर हल्का-फुल्का सात्विक आहार ही बनाना चाहिए। अगर आप उपवास नहीं भी रख रहे हैं, तो नवरात्रि के दिनों में हल्के मसाले डालकर सात्विक भोजन कर सकते हैं
व्रत में कौन से मसाले खा सकते हैं?
नवरात्रि के उपवास के दौरान आप खाने में कुछ सात्विक मसाले डाल सकते हैं। खाने में तड़के के लिए जीरा इस्तेमाल करें। खाने को तीखापन देने के लिए हल्की काली मिर्च या हरी मिर्च डालें। सादे नमक की जगह सेंधा नमक। इनके अलावा आप हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, अजवाइन और जायफल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हालांकि कई घरों में नियम कुछ अलग हो सकते हैं लेकिन मोटे तौर पर व्रत में ये मसाले खाए जा सकते हैं।
व्रत में नहीं खाए जाते हैं ये मसाले
कुछ ऐसे मसाले भी हैं, जिन्हें उपवास के दौरान खाने की मनाही होती है। जैसे हींग, हल्दी, गरम मसाला, मेथी दाना और राई के दाने। कई लोग व्रत में लाल मिर्च भी नहीं खाते हैं, जिसकी जगह काली मिर्च या हरी मिर्च खाई जा सकती है। इसके अलावा धनिया पाउडर भी नहीं यूज किया जाता है। इसकी जगह आप फ्रेश हरा धनिया पत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं।
