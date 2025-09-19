Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि व्रत का खाना बनेगा खूब स्वादिष्ट, अगर जान लेंगी ये 5 जरूरी टिप्स Shardiya Navratri 2025 Make Your Navratri Fasting Food Super Tasty with These 5 cooking Tips, खाना - Hindustan
Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि व्रत का खाना बनेगा खूब स्वादिष्ट, अगर जान लेंगी ये 5 जरूरी टिप्स

Anmol Chauhan हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 02:42 PM
कई लोग नवरात्रि में पूरे नौ दिनों का उपवास करते हैं। उपवास के दौरान फलाहारी भोजन किया जाता है, जिसमें आमतौर पर कुट्टू, साबूदाना, आलू और सिंघाड़े के आटे से कई डिशेज बनाई जाती हैं। व्रत का खाना बनाना आसान नहीं होता। ये हमारे रोजमर्रा के खाने से काफी अलग होता है इसलिए कई दिक्कतें आती हैं। कई बार तो लोग व्रत का खाना पसंद ही नहीं करते क्योंकि उसमें स्वाद ही नहीं आता। दरअसल कुट्टू, सिंघाड़े जैसी जितनी भी फलाहारी चीजें हैं, ये खाने में बहुत स्वाद लगती हैं। बस जरूरत है तो इन्हें सही ढंग से बनाने की। आज हम आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें जान लेंगी तो व्रत का खाना लाजवाब बनेगा।

खूब स्वादिष्ट बनेगा व्रत का खाना

1 कुट्टू का आटा गूंदते समय उसमें हमेशा सिंघाड़े का आटा भी मिलाएं। ऐसा करने से पूड़ी बेलते वक्त फटेगी नहीं। आटे को थोड़ा सख्त गूंदें। मुलायम आटे से पूड़ियां बेलने में मुश्किल होगी। कुट्टू का आटा गूंदते समय उसमें उबला और मैश किया आलू या अरबी भी मिलाएं।

2 कुट्टू की पूड़ी का आटा पहले से गूंदकर नहीं रखें। आटे में नमक होने की वजह से वो पानी छोड़ने लगता है और आटा गीला हो जाता है। कुट्टू की पूड़ी को बेलने के लिए हाथों पर तेल लगाकर लोई को थपथपाकर गोल आकार दें।

3 साबूदाने काे भिगोने से पहले छलनी में डालकर धो लें। इससे पानी के साथ स्टार्च भी निकल जाएगा। अगर आप साबूदाना वड़ा या खिचड़ी बनाने जा रही हैं तो यह ट्रिक कारगर साबित होगी। इससे साबूदाना खिला-खिला बनेगा और एक साथ चिपकेगा नहीं।

4 साबूदाने को हमेशा कम तेल में ही पकाएं। अगर साबूदाना वड़े भी बना रही हैं, तो भी शैलो फ्राई ही करें। साबूदाना हमेशा तेल पी लेता है और स्वाद खराब करता है। अगर साबूदाने की खिचड़ी बना रही हैं तो भी बहुत कम तेल डालने की कोशिश करें।

5 सिंघाड़े का आटा गेंहू के आटे की तरह चिपकता नहीं है, जिसकी वजह से इसे गूंदने में दिक्कत होती है। सिंघाड़े का आटा अच्छे से गूंदने के लिए इसमें आपको उबला हुआ आलू मिलाना होगा। कुट्टू के आटे की तरह से सिंघाड़े के आटे को भी पहले से गूंदकर नहीं रखें वर्ना वह चिपचिपा हो जाएगा।

