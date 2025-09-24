नवरात्रि में होती है कुट्टू के आटे में मिलावट, ऐसे करें असली नकली की पहचान
Tips to identify adulterated buckwheat flour : हर साल नवरात्रि में मिलावटी कुट्टू के आटे का सेवन करने से कई लोगों की तबीयत खराब होने की खबरें आती हैं। ऐसे में आपकी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए आइए जानते हैं बाजार से कुट्टू का आटा खरीदते समय कैसे करें मिलावटी कुट्टू के आटे की पहचान।
Kuttu Ka Atta Asli Hai Ya Nakli Kaise Pehchane : शारदीय नवरात्रि 2025 के व्रत की शुरूआत हो चुकी है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। मां दुर्गा को समर्पित इन 9 दिनों में कुट्टू के आटे से बनी चीजों का सेवन करने का नियम बताया गया है। कुट्टू का आटा खाने में जितना स्वादिष्ट होता है सेहत के लिए भी उतना ही फायदेमंद माना गया है। हालांकि नवरात्रि व्रत की शुरूआत होते ही कुट्टू के आटे की बढ़ती डिमांड की वजह से मुनाफाखोर ज्यादा फायदा कमाने के लिए कुट्टू के आटे में मिलावट करने लगते हैं। मिलावटी कूट्टू के आटे का सेवन व्यक्ति के लिए उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार जैसी दिक्कतें बढ़ा सकता है। हर साल नवरात्रि में मिलावटी कुट्टू के आटे का सेवन करने से कई लोगों की तबीयत खराब होने की खबरें आती हैं। ऐसे में आपकी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए आइए जानते हैं बाजार से कुट्टू का आटा खरीदते समय कैसे करें मिलावटी कुट्टू के आटे की पहचान।
मिलावटी कुट्टू के आटे की पहचान करने के टिप्स
खुशबू से पहचानें
फ्रेश कुट्टू के आटे में हल्की मिट्टी जैसी खुशबू आती है, जबकि पुराने और खराब कुट्टू के आटे से खट्टी और बासी गंध आती है।
रंग पर ध्यान दें
असली कुट्टू के आटे का रंग हल्का भूरा होता है। लेकिन अगर आटे का रंग ज्यादा ही फीका लगे, तो यह मिलावटी हो सकता है।
छूकर पता करें
असली कुट्टू का आटा हल्का दानेदार होता है। वहीं मिलावटी कुट्टू का आटा छूने पर महीन और चिकना होता है।
बंद पैकट वाला आटा खरीदें
हमेशा ब्रांडेड और सील पैक कुट्टू का आटा ही खरीदें। आटा खरीदते समय पैकेट पर लिखी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें।
पानी से करें टेस्ट
एक गिलास पानी में थोड़ा सा कुट्टू का आटा डाल दें। अगर आटा असली हुआ तो वह पानी के ऊपर तैरता रहेगा और धीरे धीरे घुलेगा। वहीं अगर आटा मिलवाटी है तो वह तुरंत पानी के नीचे बैठ जाएगा।
