विंटर स्पेशल: स्वादिष्ट गाजर और मूली का अचार बनाने के 6 काम के टिप्स
संक्षेप: Winter Special Pickle: सर्दियों में घर पर बनाएं स्वादिष्ट और हेल्दी गाजर-मूली का अचार। आसान टिप्स से टिकाऊ और स्वादिष्ट अचार हर बार तैयार कर सकते हैं।
सर्दियों में घर के बने अचार का स्वाद और फायदा दोगुना हो जाता है। खासकर गाजर-मूली का अचार जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। गाजर विटामिन A से भरपूर है और मूली विटामिन C और एंजाइम्स का अच्छा स्रोत है जो पाचन में मदद करते हैं। सर्दियों में जब मौसम ठंडा और शुष्क होता है, अचार का सेवन इम्यूनिटी बढ़ाने और पेट की सेहत सुधारने में मदद करता है। लेकिन घर पर अचार बनाते समय कुछ खास सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि अचार लंबे समय तक स्वादिष्ट बना रहे और खराब ना हो। नीचे दिए गए टिप्स अपनाकर आप इस सर्दी में स्वादिष्ट, ताजा और सेहतमंद गाजर-मूली का अचार तैयार कर सकते हैं। यहां जानें जरूरी टिप्स-
गाजर-मूली का अचार बनाने के टिप्स
- सब्जियों का चयन- ताजा गाजर और मूली चुनें। बहुत बड़ी या नरम मूली ना लें, इससे अचार जल्दी खराब हो सकता है।
- सब्जियों को धोकर और सुखाकर रखें- धोने के बाद उन्हें पूरी तरह सुखाएं। नम या गीली सब्जियों से अचार जल्दी खराब हो सकता है।
- सही मसाले और तेल का चयन- सर्दियों में सरसों का तेल या तिल का तेल बेहतर रहता है। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, सौंफ और मेथी का सही अनुपात अचार को स्वादिष्ट बनाता है।
- अचार को ठंडी और सूखी जगह में रखें- धूप से बचाकर अचार को किसी साफ, सूखे जार में रखें। इस मौसम में अचार जल्दी पकेगा और मसाले अच्छे से मिल जाएंगे।
- अचार को समय दें- अचार को कम से कम 7–10 दिन के लिए ऐसे ही रहने दें। इस दौरान जार को रोज हल्का हिलाएं ताकि मसाले सब्जियों में अच्छे से मिल जाएं।
- साफ-सफाई का ध्यान रखें- जार और चम्मच पूरी तरह साफ और सूखे होने चाहिए। गंदगी या पानी से अचार में फंगस लग सकती है।
