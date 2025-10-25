विंटर स्पेशल: स्वादिष्ट गाजर और मूली का अचार बनाने के 6 काम के टिप्स

सर्दियों में घर के बने अचार का स्वाद और फायदा दोगुना हो जाता है। खासकर गाजर-मूली का अचार जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। गाजर विटामिन A से भरपूर है और मूली विटामिन C और एंजाइम्स का अच्छा स्रोत है जो पाचन में मदद करते हैं। सर्दियों में जब मौसम ठंडा और शुष्क होता है, अचार का सेवन इम्यूनिटी बढ़ाने और पेट की सेहत सुधारने में मदद करता है। लेकिन घर पर अचार बनाते समय कुछ खास सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि अचार लंबे समय तक स्वादिष्ट बना रहे और खराब ना हो। नीचे दिए गए टिप्स अपनाकर आप इस सर्दी में स्वादिष्ट, ताजा और सेहतमंद गाजर-मूली का अचार तैयार कर सकते हैं। यहां जानें जरूरी टिप्स-