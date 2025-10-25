Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाSecrets to Making Delicious Carrot Radish Achar at Home in Winter
विंटर स्पेशल: स्वादिष्ट गाजर और मूली का अचार बनाने के 6 काम के टिप्स

विंटर स्पेशल: स्वादिष्ट गाजर और मूली का अचार बनाने के 6 काम के टिप्स

संक्षेप: Winter Special Pickle: सर्दियों में घर पर बनाएं स्वादिष्ट और हेल्दी गाजर-मूली का अचार। आसान टिप्स से टिकाऊ और स्वादिष्ट अचार हर बार तैयार कर सकते हैं।

Sat, 25 Oct 2025 01:59 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों में घर के बने अचार का स्वाद और फायदा दोगुना हो जाता है। खासकर गाजर-मूली का अचार जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। गाजर विटामिन A से भरपूर है और मूली विटामिन C और एंजाइम्स का अच्छा स्रोत है जो पाचन में मदद करते हैं। सर्दियों में जब मौसम ठंडा और शुष्क होता है, अचार का सेवन इम्यूनिटी बढ़ाने और पेट की सेहत सुधारने में मदद करता है। लेकिन घर पर अचार बनाते समय कुछ खास सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि अचार लंबे समय तक स्वादिष्ट बना रहे और खराब ना हो। नीचे दिए गए टिप्स अपनाकर आप इस सर्दी में स्वादिष्ट, ताजा और सेहतमंद गाजर-मूली का अचार तैयार कर सकते हैं। यहां जानें जरूरी टिप्स-

गाजर-मूली का अचार बनाने के टिप्स

  • सब्जियों का चयन- ताजा गाजर और मूली चुनें। बहुत बड़ी या नरम मूली ना लें, इससे अचार जल्दी खराब हो सकता है।
  • सब्जियों को धोकर और सुखाकर रखें- धोने के बाद उन्हें पूरी तरह सुखाएं। नम या गीली सब्जियों से अचार जल्दी खराब हो सकता है।
  • सही मसाले और तेल का चयन- सर्दियों में सरसों का तेल या तिल का तेल बेहतर रहता है। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, सौंफ और मेथी का सही अनुपात अचार को स्वादिष्ट बनाता है।
  • अचार को ठंडी और सूखी जगह में रखें- धूप से बचाकर अचार को किसी साफ, सूखे जार में रखें। इस मौसम में अचार जल्दी पकेगा और मसाले अच्छे से मिल जाएंगे।
  • अचार को समय दें- अचार को कम से कम 7–10 दिन के लिए ऐसे ही रहने दें। इस दौरान जार को रोज हल्का हिलाएं ताकि मसाले सब्जियों में अच्छे से मिल जाएं।
  • साफ-सफाई का ध्यान रखें- जार और चम्मच पूरी तरह साफ और सूखे होने चाहिए। गंदगी या पानी से अचार में फंगस लग सकती है।

ये भी पढ़ें:मिलावटी केसर से बचें- असली केसर की पहचान के 6 तरीके
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Recipe In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।