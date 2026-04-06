रुमाल जैसी सॉफ्ट बनेगी रोटी! सूखे आटे की जगह ये 1 चीज लगाकर बेलें, रूखी खा जाएंगे घरवाले
Soft Roti Hacks: आपने नोटिस किया होगा कि किसी-किसी के हाथों की रोटी में अलग ही स्वाद होता है। वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनती हैं और फूलती भी परफेक्ट हैं। इसी से जुड़ी कुछ सीक्रेट टिप्स आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं।
रोटी भारतीय खानपान का एक अहम हिस्सा है। लंच हो या डिनर, घर में एक ना एक बार तो रोटियां जरूर बनती हैं। खैर, अच्छी रोटी बनाना भी अपने आप में एक आर्ट है। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि किसी-किसी के हाथों की रोटी में अलग ही स्वाद होता है। वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनती हैं और फूलती भी परफेक्ट हैं। वहीं रेसिपी और तरीका लगभग सेम होने के बाद भी किसी-किसी की रोटी एकदम कड़क बनती है और सही से फूलती भी नहीं। दरअसल दोनों तरीकों में ज्यादा फर्क नहीं है, बस छोटी-छोटी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर एकदम परफेक्ट रोटी बनाई जा सकती हैं। आटा गूंथने से ले कर बेलते हुए बस कुछ टिप्स ध्यान में रखनी हैं और बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट रोटियां बनकर तैयार होती हैं। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं।
आटे में क्या-क्या मिलाएं?
ये सबसे कॉमन सवाल है कि अच्छी रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते समय क्या मिलाना है। चीजों को बहुत मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है, बस आटे में थोड़ा सा नमक जरूर मिला लें। इससे रोटी का स्वाद बढ़ जाता है। फिर नॉर्मल पानी लें और सॉफ्ट सा आटा गूंथ लें। बस ध्यान रखें आपको ना ज्यादा टाइट आटा लगाना है और ना है बहुत ज्यादा सॉफ्ट।
आटे को कुछ देर रेस्ट देना जरूरी है
आटा गूंथने के तुरंत बाद आपको कभी भी रोटी नहीं बनानी चाहिए। कम से कम 20-25 का रेस्ट जरूर दें, फिर रोटियां बनाना शुरू करें। इस एक स्टेप से रोटी बेलने में भी आसानी होती है और वो जायद सॉफ्ट भी बनती हैं। इसके पीछे की साइंस सिंपल है, जब आप आटे को कुछ रेस्ट करने रख देती हैं तो इससे ग्लूटेन अच्छे से सेट हो कर रिलैक्स हो जाता है।
सीक्रेट टिप: सूखे आटे की जगह ये चीज इस्तेमाल करें
रोटी बेलने में आसानी हो और वो चकला-बेलन पर चिपके ना, इसके लिए आमतौर पर थोड़ा सा सूखा आटा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपकी रोटी एकदम सॉफ्ट और फूली-फूली बनें, तो इसके लिए सूखा आटा इस्तेमाल करना बंद करें। इसकी जगह एक बूंद घी चकले पर लगाएं और रोटी बेलें। इस सीक्रेट टिप से आपकी रोटी हर बार नरम और अच्छी बनेगी।
डायरेक्ट फ्लेम पर रोटी ना सेंके
आमतौर पर तवे के बाद रोटी को सीधा आंच पर सेंका जाता है। इससे रोटी कड़क होती है और कई बार ज्यादा पक भी जाती है। इसलिए कोशिश करें कि रोटी को सिर्फ तवे पर ही सेंके। पहले रोटी को दोनों तरफ से सेंक लें, फिर किसी साफ कपड़े की मदद से हल्का-हल्का प्रेस करते हुए रोटी पका लें। बहुत ही फूली-फूली और सॉफ्ट रोटियां बनती हैं। आप इनपर घी भी लगा सकती हैं। दो-तीन दिन तक भी ये इसी तरह सॉफ्ट रहती हैं।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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