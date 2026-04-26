रेस्टोरेंट वाला सैंडविच क्यों लगता है सॉफ्ट एंड फ्रेश? आप भी जान लें शेफ का ये सीक्रेट
Cooking Tips: सैंडविच कहीं पर भी खाया जाए उसकी ब्रेड हमेशा सॉफ्ट एंड फ्रेश रहती है। ऐसा लगता है ये बिल्कुल अभी बनाकर रेडी हुआ है, जबकि ये एक से दो दिन पुराना भी होता है। सैंडविच की ब्रेड को फ्रेश एंड सॉफ्ट रखने का जान लें सीक्रेट।
सैंडविच काफी कॉमन रिफ्रेशमेंट है जो अक्सर आपको खाने के लिए मिल ही जाता है। या फिर आप रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप में जाते हैं तो एक सिंपल सा सैंडविच ऑर्डर कर देते हैं। इन रेस्टोरेंट में मिलने वाला सैंडविच काफी जूसी और टेस्टी लगता है। सैंडविच की ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट रहती है ऐसा लगता है कि ये ब्रेड बिल्कुल फ्रेश है। जबकि ऐसा नहीं होता रेस्टोरेंट में सैंडविच कई दिन पहले ही बनाकर फ्रिज में रख दिए जाते हैं। जबकि घर में अगर कुछ घंटे बीत जाएं तो गर्मी में सैंडविच की ब्रेड बिल्कुल रूखी-सूखी सी लगने लगती हैं। लेकिन अब जान लें कच्ची ब्रेड से बने सैंडविच को सॉफ्ट एंड जूसी रखने का सीक्रेट। जिसे आप भी एक से दो दिन आराम से फ्रिज में रखकर मेहमानों को खिला सकेंगी।
शेफ ने शेयर किया है सीक्रेट
रेस्टोरेंट में कच्ची ब्रेड से बने सैंडविच भी काफी जूसी और सॉफ्ट रहते हैं। उनका टेस्ट बिल्कुल भी फीका नहीं लगता। लेकिन घर में गर्मियों में ब्रेड कुछ घंटों में ही रूखी और कड़ी हो जाती है। ऐसे में आपको ज्यादातर ग्रिल्ड वाली सैंडविच ही बनानी पड़ जाती है। लेकिन शेफ ने रेस्टोरेंट्स और बेकरी स्टोर्स की सीक्रेट टिप शेयर की है। जिसकी मदद से यहां पर मिलने वाले सैंडविच की ब्रेड बिल्कुल फ्रेश बनी रहती है।
करते हैं बस ये एक काम
ये शेफ का सीक्रेट है जिसे कमर्शियली सैंडविच बनाने वाले शेफ हमेशा फॉलो करते हैं। इस ट्रिक को आप घर में भी ट्राई कर सकती हैं। जिससे आपके सैंडविच भी फ्रिज में रखने के बाद भी सॉफ्ट और फ्रेश बने रहेंगे। बस इन स्टेप को फॉलो करें।
- सैंडविच को बनाने के बाद ब्रेड को ड्राई होने से बचाने के लिए बस गीले टिशू में लपेट दिया जाता है।
- सबसे पहले टिशू को पानी में डालकर भिगोया जाता है। फिर उसे अच्छी तरह से निचोड़कर झटक देते हैं। जिससे सारा पानी झड़ जाए और केवल मॉइश्चर टिशू में रह जाए।
- बस अब इस गीले टिशू में सैंडविच को लपेट दिया जाता है। चूंकि टिशू का पानी अच्छी तरह से निचोड़ा हुआ होता है इसलिए ये ब्रेड को सॉगी नहीं होने देता। लेकिन ड्राई होने से बचाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप सैंडविच बनाएं तो इस प्रोसेस को फॉलो करें। टिफिन में देना हो या मेहमानों को खिलाना हो आपके सैंडविच बिल्कुल फ्रेश बने रहेंगे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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