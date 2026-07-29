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सावन स्पेशल: बिना लहसुन-प्याज के टेस्टी नहीं लगती सब्जी? हलवाई से सीख लें ये 5 टिप्स

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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सावन में बहुत से घरों में लहसुन-प्याज नहीं खाया जाता है। ऐसे में सब्जी को टेस्टी कैसे बनाया जाए, ये 5 टिप्स उसमें आपकी बड़ी मदद करेंगी। इस तरह से सब्जी बहुत ही खुशबूदार और स्वादिष्ट बनती है, बिल्कुल हलवाई जैसी।

No Onion, No Garlic Sabzi
बिना लहसुन-प्याज के सब्जी

सावन का महीना आते ही बहुत से लोग प्याज-लहसुन खाना बंद कर देते हैं। ऐसे में घर में जो भी सब्जी, दाल वगैरह बनती है, उसमें लहसुन-प्याज नहीं डाला जाता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि बिना लहसुन-प्याज का तड़का लगाए खाने में स्वाद ही नहीं आता है। खासकर बच्चे तो फीका बताकर खाने से मुंह फेर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना लहसुन-प्याज के खाना टेस्टी नहीं बनाया जा सकता। भंडारे की सब्जी या किसी धार्मिक भोज में आप शामिल हुए हों, तो वहां का खाना आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे में ये कहना ठीक नहीं है कि स्वाद लहसुन-प्याज से आता है। बाकी मसालों का अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही टेस्टी सब्जी या दाल बन सकती है, बिना उसमें लहसुन-प्याज एड किए। तो चलिए आज ऐसी ही कुछ टिप्स जान लेते हैं-

बिना लहसुन-प्याज के टेस्टी सब्जी कैसे बनाएं?

टिप 1- खड़े मसालों से आता है असली स्वाद और खुशबू

बिना लहसुन-प्याज की सब्जी में असली स्वाद और खुशबू खड़े मसालों से ही आती है। इसके लिए एक चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ और अदरक का टुकड़ा मिक्सर में दरदरा पीसकर एक मसाला तैयार कर लें। तड़के में तेजपत्ता, काली मिर्च, लौंग, हरी इलायची, जीरा, हींग और ये मसाला डालकर भून लें। जो भी सब्जी बनाएंगे, उसमें हलवाई वाला टेस्ट और खुशबू आएगी।

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टिप 2- टमाटर की ग्रेवी तैयार करें

किसी भी सब्जी या दाल के लिए टमाटर की ग्रेवी का बेस तैयार करें। इसके लिए खड़े मसालों के साथ टमाटर भूनें और साथ में कुछ बेसिक मसाले एड करें। जैसे नमक, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च। कुछ लोग इस ग्रेवी को मिक्सर में पीस लेते हैं, खासकर पनीर, छोले जैसी सब्जी के लिए। वहीं अगर आप आलू-टमाटर या कोई सिंपल सब्जी बना रहे हैं तो पीसने की जरूरत नहीं होती है।

स्वाद की टिप- सब्जी में हल्की सी खटास और चटपटे स्वाद के लिए आप जरा सा अमचूर पाउडर और काला नमक भी एड कर सकते हैं।

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टिप 3- ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए क्या मिलाएं

अगर आप कोई ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं, तो उसे गाढ़ा करने के लिए काजू का पेस्ट या दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सब्जी क्रीमी और रिच टेस्ट वाली बनती है।

स्वाद की टिप- कुछ सब्जियों में तड़का लगाते वक्त जरा सा बेसन या मूंगफली का दरदरा पाउडर डालने से भी ग्रेवी का स्वाद काफी बढ़ जाता है।

टिप 4- कसूरी मेथी और फ्रेश हरे धनिया का इस्तेमाल करें

भंडारे वाली सब्जी में जो खुशबू आती है, वो कसूरी मेथी की वजह से आती है। आप भी वैसी ही खुशबूदार सब्जी या दाल बनाना चाहते हैं, तो हाथों से मसलकर थोड़ी सी कसूरी मेथी जरूर एड करें। आप ताजा हरा धनिया भी एड कर सकते हैं। पराठा, सब्जी, दाल, खिचड़ी या कोई भी स्पेशल डिश हो जरा सी कसूरी मेथी और हरा धनिया पूरा गेम चेंज कर देता है।

टिप 5- लास्ट में देसी घी का स्पेशल तड़का लगाएं

सब्जी या दाल बनने के बाद आप एक स्पेशल देसी घी का तड़का लगा सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और स्वाद आता है। इसके लिए आपको एक पैन में थोड़ा सा देसी घी गर्म कर लेना है, उसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चीरा लगी हुई हरी मिर्च डालकर हल्का सा भून लें। इस तड़के को दाल या सब्जी में लगाएं, बहुत ही जबरदस्त स्वाद आता है।

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(Images Credit- Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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