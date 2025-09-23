रोटी और पराठे के लिए नहीं गूंथा जाता एक जैसा आटा, जान लें क्या है दोनों के बीच फर्क

अगर अब तक आप एक ही तरह से आटा गूंथकर रोटी और पराठा बनाती आईं हैं तो जान लें, दोनों के लिए आटा गूंथने का तरीका बिल्कुल अलग होता है।

अकसर घरों में महिलाएं सुबह के नाश्ते से लेकर डिनर तैयार करने तक के लिए, रोटी और पराठा बनाने के लिए एक ही तरह से आटा गूंथकर तैयार करती हैं। हो सकता है आपके घर पर भी ऐसा ही कुछ होता हो। लेकिन क्या आप जानती हैं रोटी और पराठे का आटा अलग तरह से लगाया जाता है। रोटी और पराठे बनाने के लिए आटा अलग तरीके गूंथा जाता है। आइए जानते हैं क्या है दोनों के बीच फर्क।

रोटी का आटा कैसे लगाया जाता है ? रोटी का आटा हमेशा नरम और सॉफ्ट गूंथा जाता है। रोटी को हल्का बनाए रखने के लिए इसमें किसी दूसरी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता। रोटी का आटा गूंथने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा छानकर उसमें नमक डालकर धीरे-धीरे पानी डालते हुए आटा गूंथें। रोटी के लिए आटा गूंथते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि आटा ना तो ज्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज्यादा ढीला। गूंथे हुए आटे को 20 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए अलग रख दें, ताकि रोटी का आटा अच्छी तरह सेट हो जाए।