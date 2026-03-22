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Sabudana History: भूखमरी में लोगों की जान बचाने वाला साबूदाना, चीन से भारत कैसे पहुंचा? जानें रोचक कहानी

Mar 22, 2026 05:54 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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साबूदाना आज व्रत के दौरान सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फूड है, लेकिन इसका इतिहास काफी दिलचस्प है। बहुत कम लोग जानते हैं कि साबूदाना मूल रूप से भारत का नहीं, बल्कि विदेशों से आया है। इसे टैपिओका (कसावा) की जड़ से तैयार किया जाता है। चलिए आज इसका पूरा इतिहास बताते हैं।

Sabudana History: भूखमरी में लोगों की जान बचाने वाला साबूदाना, चीन से भारत कैसे पहुंचा? जानें रोचक कहानी

साबूदाना व्रत का स्पेशल फूड माना जाता है। साबूदाना की टिक्की, खीर, खिचड़ी लोग व्रत में बनाकर खाते हैं और ये पेट के लिए अच्छा भी माना जाता है। साबूदाना को इंस्टेंट एनर्जी का स्रोत माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं साबूदाना कहां से आया और ये कैसे व्रत स्पेशल फूड बना। साबूदाना भारतीय फूड नहीं है बल्कि ये चीन से आया है। एक समय था जब साबूदाना ने भूखमरी में लोगों की जान बचाई थी। मशहूर सेलिब्रिटी शेफ रणवीर बरार ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर इसके बारे में जानकारी दी है, उन्होंने बताया कैसे भारत में आया साबूदाना और क्या है इसकी दिलचस्प कहानी-

साबूदाना क्या होता है?

साबूदाना असल में टैपिओका यानी कसावा की जड़ से बनाया जाता है। ये एक तरह का स्टार्च होता है, जिसे सुखाकर छोटे-छोटे मोतियों के रूप में तैयार किया जाता है। मशीन की मदद से उसे गोल आकार दिया जाता है. इसके बाद उसे स्टीम, रोस्ट और ड्राय किया जाता है। कुछ और स्टेप के बाद वो साबूदाना बनता है जिसे हम खाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देता है।

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चीन से कैसे आया इंडिया

माना जाता है कि साबूदाना का इस्तेमाल सबसे पहले चीन और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में हुआ। वहां से यह धीरे-धीरे व्यापार के जरिए अन्य देशों तक पहुंचा। भारतीय खानपान में साबूदाने की एंट्री 1800 के दशक में देश के दक्षिणी भाग, विशेष रूप से केरल से हुई। उस समय त्रावणकोर राज्य अकाल से जूझ रहा था। यहां भूख की वजह से लोगों की जान जा रही थी, जिससे चिंचित होकर वहां के शासक अयिलयम थिरुनल राम वर्मा और उनके भाई विशाखम थिरुनल ने साबूदाना का पता लगाया और लोगों की भूख मिटाने के लिए इसे मंगाया। ऐसे चीन और ब्राजील से भारत आया।

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भूखमरी में सहारा

भूखमरी में सहारा बनने के बाद युद्ध के समय में भी साबूदाना ने काफी अहम भूमिका निभाई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब चावल की कमी होने लगी थी, तो टैपिओका से बने साबूदाना ने कई राज्यों के लोगों को बचाया था। ये पौष्टिक होता था और पेट जल्दी भर देता था, इससे इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती थी। भूखमरी मिटाने के साथ साबूदाना भारत में बिजनेस के लिए भी काम में आया। साबूदाना बनाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ने लगी और ऐसे लोगों को रोजगार भी मिला।

साबूदाना फ्राइज

व्रत का सुपरफूड

साबूदाना खाने से लोगों का पेट लंबे समय तक भरा रहता था और इससे इंस्टेंट एनर्जी भी मिल जाती है। इसलिए लोगों ने इसे उपवास के समय में खाना शुरू किया। ऐसे साबूदाना व्रत स्पेशल फूड बन गया। साबूदाना को अनाज नहीं माना जाता है और इसे धार्मिक कार्यों के दौरान खा सकते हैं। साबूदाना हल्का, ग्लूटेन-फ्री होता है, अब साबूदाना भारतीय किचन का खास हिस्सा बन चुका है। लोग बिना व्रत के भी इसे खाते हैं।

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Deepali Srivastava

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दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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