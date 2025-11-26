Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाsaag making mistakes Avoid 5 mistakes while preparing saag can spoil the taste in hindi
साग बनाते समय बिल्कुल ना करें ये 5 गलतियां, बिगड़ जाएगा स्वाद

साग बनाते समय बिल्कुल ना करें ये 5 गलतियां, बिगड़ जाएगा स्वाद

संक्षेप:

Mistakes to avoid while making saag : कई बार साग पकाते समय की गई कुछ कॉमन गलतियां ना सिर्फ साग का स्वाद बिगाड़ देती हैं बल्कि उसमें मौजूद पोषक तत्वों को भी नष्ट कर देती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं विंटर स्पेशल साग बनाते समय किन 5 कॉमन गलतियों को करने से बचना चाहिए।

Wed, 26 Nov 2025 05:37 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही भारतीय रसोई अलग-अलग तरह के साग की खुशबू से महकने लगती है। इस मौसम में पालक, सरसों, बथुआ और मेथी जैसे हरे-हरे साग बाजार में खूब देखने को मिलते हैं। हरे साग का सेवन ना सिर्फ जायका बढ़ाता है बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्वों की वजह से सेहत को भी कई गजब के फायदे देता है। लेकिन कई बार साग पकाते समय की गई कुछ कॉमन गलतियां ना सिर्फ साग का स्वाद बिगाड़ देती हैं बल्कि उसमें मौजूद पोषक तत्वों को भी नष्ट कर देती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं विंटर स्पेशल साग बनाते समय किन 5 कॉमन गलतियों को करने से बचना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

साग पकाते समय ना करें ये गलतियां

साग देर तक पकाना

कई लोगों को लगता है कि साग को देर तक पकाने से उसका स्वाद डबल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं यह गलती करने से ना सिर्फ साग का रंग हरे से बदलकर काला पड़ जाता है बल्कि उसमें मौजूद पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। साग को जरूरत जितना ही पकाएं।

साग धोने में जल्दी बाजी ना करें

बाजार से खरीदे गए साग में अकसर मिट्टी और रेत लगी रहती है। अगर साग को अच्छी तरह पकाने से पहले धोया नहीं जाता तो खाने में मिट्टी का किरकिरा स्वाद आ सकता है। इस गलती से बचने के लिए साग पकाने से पहले उसे अच्छी तरह 4-5 बार साफ पानी से धो लें।

ज्यादा पानी का इस्तेमाल

साग को उबालते या पकाते समय ज्यादा पानी डालने की गलती ना करें। ऐसा करने से साग पतला और फीका लग सकता है। साग में अपना भी पानी होता है, इसलिए पकाते समय साग में पानी की मात्रा कम ही रखें।

ठीक तरह से तड़का न लगाना

साग में गलत तरह से लगाया गया तड़का स्वाद खराब कर देता है। साग में हमेशा घी या सरसों तेल में लाल मिर्च, लहसुन और हींग का तड़का लगाएं।

साग के डंठल भी साथ पकाना

कई लोग साग की पत्तियों के साथ उसकी मोटी और सख्त हिस्सों को एक साथ उबाल देते हैं। ऐसा करने से साग का स्‍वाद कड़वा हो सकता है और साग जल्दी पकता नहीं है। हमेशा साग की पत्तियों को पकाएं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।