साग बनाते समय बिल्कुल ना करें ये 5 गलतियां, बिगड़ जाएगा स्वाद

संक्षेप: Mistakes to avoid while making saag : कई बार साग पकाते समय की गई कुछ कॉमन गलतियां ना सिर्फ साग का स्वाद बिगाड़ देती हैं बल्कि उसमें मौजूद पोषक तत्वों को भी नष्ट कर देती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं विंटर स्पेशल साग बनाते समय किन 5 कॉमन गलतियों को करने से बचना चाहिए।

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही भारतीय रसोई अलग-अलग तरह के साग की खुशबू से महकने लगती है। इस मौसम में पालक, सरसों, बथुआ और मेथी जैसे हरे-हरे साग बाजार में खूब देखने को मिलते हैं। हरे साग का सेवन ना सिर्फ जायका बढ़ाता है बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्वों की वजह से सेहत को भी कई गजब के फायदे देता है। लेकिन कई बार साग पकाते समय की गई कुछ कॉमन गलतियां ना सिर्फ साग का स्वाद बिगाड़ देती हैं बल्कि उसमें मौजूद पोषक तत्वों को भी नष्ट कर देती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं विंटर स्पेशल साग बनाते समय किन 5 कॉमन गलतियों को करने से बचना चाहिए।

साग पकाते समय ना करें ये गलतियां साग देर तक पकाना कई लोगों को लगता है कि साग को देर तक पकाने से उसका स्वाद डबल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं यह गलती करने से ना सिर्फ साग का रंग हरे से बदलकर काला पड़ जाता है बल्कि उसमें मौजूद पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। साग को जरूरत जितना ही पकाएं।

साग धोने में जल्दी बाजी ना करें बाजार से खरीदे गए साग में अकसर मिट्टी और रेत लगी रहती है। अगर साग को अच्छी तरह पकाने से पहले धोया नहीं जाता तो खाने में मिट्टी का किरकिरा स्वाद आ सकता है। इस गलती से बचने के लिए साग पकाने से पहले उसे अच्छी तरह 4-5 बार साफ पानी से धो लें।

ज्यादा पानी का इस्तेमाल साग को उबालते या पकाते समय ज्यादा पानी डालने की गलती ना करें। ऐसा करने से साग पतला और फीका लग सकता है। साग में अपना भी पानी होता है, इसलिए पकाते समय साग में पानी की मात्रा कम ही रखें।

ठीक तरह से तड़का न लगाना साग में गलत तरह से लगाया गया तड़का स्वाद खराब कर देता है। साग में हमेशा घी या सरसों तेल में लाल मिर्च, लहसुन और हींग का तड़का लगाएं।