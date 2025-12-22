90% लोग नहीं जानते Electric Kettle यूज करने का सही तरीका, ये गलती कर सकती है नई केतली खराब

संक्षेप: आजकल पानी, दूध गर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक केतली भी आने लगी हैं, जो मिनटों में पानी गर्म कर देती हैं। लेकिन क्या आपको इलेक्ट्रिक केतली का सही यूज पता है? ज्यादातर लोग कुछ गलतियां करते हैं, जिससे ये खराब हो जाती है।

विज्ञान काफी आगे बढ़ चुका है और इंसानों की जिंदगी को कई तरीकों से आसान बना चुका है। पहले सभी लोग चूल्हे पर पानी गर्म किया करते थे, फिर गैस आई और इस पर पानी गर्म होने लगा। इसके बाद रॉड-गीजर आए, जिससे लोग नहाने का पानी गर्म करने लगे। अब पानी गुनगुना पीना है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक केतली आ चुकी है। बस प्लग लगाइये और केतली में पानी गर्म हो जाता है। लेकिन क्या वाकई आपको इलेक्ट्रिक केतली सही तरीके से इस्तेमाल करना आता है। ऐसे कई केसेस आए हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक केतली में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर वो फुक गई। अगर आप भी इलेक्ट्रिक केतली यूज करते हैं, तो चलिए हम आपको इसके इस्तेमाल का सही तरीका बताते हैं।

क्या हैं गलतियां 1- पानी ही गर्म करें- आजकल इलेक्ट्रिक केतली में पानी, दूध गर्म हो जाता है और नूडल्स और चाय भी बन जाती है। लेकिन कुछ केतली ऐसी आती है, जिनके ऊपर लिखा होता है सिर्फ पानी ही गर्म करें। अगर इन केतली में आप दूध-चाय बनाने की कोशिश करेंगे तो ये खराब हो सकती है। मैंने अपने घर की इलेक्ट्रिक केतली में दूध गर्म कर लिया था और वो तुरंत फुक गई। फिर मैंने पढ़ा कि उसमें लिखा था 'ओनली फॉर वॉटर'।

2- ज्यादा पानी- इलेक्ट्रिक केतली में पानी भरने की एक लिमिट होती है, अगर आप उससे ज्यादा पानी भरते हैं। तो ये खराब हो सकती है, अक्सर लोग एक साथ ज्यादा पानी गर्म करने के चक्कर में ऐसा कर लेते हैं। बाद में पछताना पड़ेगा।

3- खाली न चलाएं- अगर आप पानी कही से ला रहे हैं और पहले ही केतली का प्लग लगाकर ऑन कर दिया है, तो गलत है। ऐसा करने से इलेक्ट्रिक केतली का फॉइल खराब हो जाएगा और ये काम करना बंद कर देगी।

4- ढक्कन खोलना- कई लोग इलेक्ट्रिक केतली चलाने के दौरान उसका ढक्कन खोल देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी न करें। एक तो इससे पानी बाहर गिरने का खतरा है, जिसमें आप जल सकते हैं। दूसरा ऐसा करने से केतली अचानक बंद हो जाएगी और इससे ये खराब होती है। उसमें ऑटोमेटिक ऑफ का ऑप्शन है।

5- एक्सटेंशन बोर्ड- इलेक्ट्रिक केतली को हाई पॉवर वाला वोल्टेज चाहिए होता है, अगर आप इसे हल्के एक्सटेंशन बोर्ड में लगाकर चला रहे हैं। तो ये फुक जाएगी या शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है। हाई पावर वाला सॉकेट ही इस्तेमाल करें।