90% लोग नहीं जानते Electric Kettle यूज करने का सही तरीका, ये गलती कर सकती है नई केतली खराब

संक्षेप:

आजकल पानी, दूध गर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक केतली भी आने लगी हैं, जो मिनटों में पानी गर्म कर देती हैं। लेकिन क्या आपको इलेक्ट्रिक केतली का सही यूज पता है? ज्यादातर लोग कुछ गलतियां करते हैं, जिससे ये खराब हो जाती है।

Dec 22, 2025 12:16 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
विज्ञान काफी आगे बढ़ चुका है और इंसानों की जिंदगी को कई तरीकों से आसान बना चुका है। पहले सभी लोग चूल्हे पर पानी गर्म किया करते थे, फिर गैस आई और इस पर पानी गर्म होने लगा। इसके बाद रॉड-गीजर आए, जिससे लोग नहाने का पानी गर्म करने लगे। अब पानी गुनगुना पीना है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक केतली आ चुकी है। बस प्लग लगाइये और केतली में पानी गर्म हो जाता है। लेकिन क्या वाकई आपको इलेक्ट्रिक केतली सही तरीके से इस्तेमाल करना आता है। ऐसे कई केसेस आए हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक केतली में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर वो फुक गई। अगर आप भी इलेक्ट्रिक केतली यूज करते हैं, तो चलिए हम आपको इसके इस्तेमाल का सही तरीका बताते हैं।

क्या हैं गलतियां

1- पानी ही गर्म करें- आजकल इलेक्ट्रिक केतली में पानी, दूध गर्म हो जाता है और नूडल्स और चाय भी बन जाती है। लेकिन कुछ केतली ऐसी आती है, जिनके ऊपर लिखा होता है सिर्फ पानी ही गर्म करें। अगर इन केतली में आप दूध-चाय बनाने की कोशिश करेंगे तो ये खराब हो सकती है। मैंने अपने घर की इलेक्ट्रिक केतली में दूध गर्म कर लिया था और वो तुरंत फुक गई। फिर मैंने पढ़ा कि उसमें लिखा था 'ओनली फॉर वॉटर'।

2- ज्यादा पानी- इलेक्ट्रिक केतली में पानी भरने की एक लिमिट होती है, अगर आप उससे ज्यादा पानी भरते हैं। तो ये खराब हो सकती है, अक्सर लोग एक साथ ज्यादा पानी गर्म करने के चक्कर में ऐसा कर लेते हैं। बाद में पछताना पड़ेगा।

3- खाली न चलाएं- अगर आप पानी कही से ला रहे हैं और पहले ही केतली का प्लग लगाकर ऑन कर दिया है, तो गलत है। ऐसा करने से इलेक्ट्रिक केतली का फॉइल खराब हो जाएगा और ये काम करना बंद कर देगी।

4- ढक्कन खोलना- कई लोग इलेक्ट्रिक केतली चलाने के दौरान उसका ढक्कन खोल देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी न करें। एक तो इससे पानी बाहर गिरने का खतरा है, जिसमें आप जल सकते हैं। दूसरा ऐसा करने से केतली अचानक बंद हो जाएगी और इससे ये खराब होती है। उसमें ऑटोमेटिक ऑफ का ऑप्शन है।

5- एक्सटेंशन बोर्ड- इलेक्ट्रिक केतली को हाई पॉवर वाला वोल्टेज चाहिए होता है, अगर आप इसे हल्के एक्सटेंशन बोर्ड में लगाकर चला रहे हैं। तो ये फुक जाएगी या शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है। हाई पावर वाला सॉकेट ही इस्तेमाल करें।

6- साफ-सफाई- कई लोग केतली को साफ करते समय इसके नीचे वाले फॉइल में भी पानी डाल देते हैं। ऐसा न करें। फॉइल पानी से खराब हो जाएगा। आप उसे कपड़े या टिश्यू पेपर से पोछ दें। इसके अलावा समय-समय पर इसकी सफाई करें। केतली में पानी गर्म करते समय सफेद परत अंदर जम जाती है, जो पानी को गंदा कर देगी।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
