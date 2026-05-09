गर्मियों में मटके का पानी पीते हैं? जानें इस्तेमाल और सफाई का सही तरीका
गर्मियों में मटके का पानी शरीर को ठंडक पहुंचाता है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल और सफाई करना बेहद जरूरी है। जानिए नए मटके को तैयार करने, साफ रखने और लंबे समय तक इस्तेमाल करने के आसान टिप्स।
गर्मी के मौसम में मटके का पानी पीना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। यह पानी नेचुरल तरीके से ठंडा रहता है और शरीर को राहत देता है। फ्रिज के बहुत ज्यादा ठंडे पानी की तुलना में मटके का पानी शरीर के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है। लेकिन अगर मटके का सही तरीके से इस्तेमाल और सफाई ना की जाए, तो इसका स्वाद और ठंडक दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि मटके को इस्तेमाल करने से पहले सही तरीके से तैयार किया जाए और उसकी नियमित सफाई का ध्यान रखा जाए।
1. नए मटके को इस्तेमाल करने से पहले क्या करें?
नमक वाला पानी जरूर डालें: नए मटके में पहली बार इस्तेमाल से पहले 12–24 घंटे तक नमक वाला पानी भरकर रखें। यह एक पारंपरिक तरीका है, जिससे मटके की कच्ची मिट्टी की गंध कम होती है और मटका पानी ठंडा करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो जाता है।
2. मटके को कहां रखें?
छायादार और हवादार जगह चुनें: मटके को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां सीधी धूप ना आती हो। हवादार जगह पर रखने से पानी ज्यादा समय तक ठंडा रहता है क्योंकि वहां evaporation बेहतर तरीके से होता है।
3. मटके को ढककर रखना क्यों जरूरी है?
सांस लेने वाला ढक्कन या गीला कपड़ा इस्तेमाल करें: मटके को ढककर रखने से धूल और गंदगी अंदर नहीं जाती। अगर आप गीला कपड़ा रखते हैं, तो यह पानी को और ज्यादा ठंडा रखने में मदद कर सकता है। कपड़ा सूखने पर उसे दोबारा गीला कर लें।
4. पानी पीने से पहले कितना इंतजार करें?
2–3 घंटे बाद पिएं पानी: मटके में पानी भरने के तुरंत बाद पीने की बजाय कुछ घंटे इंतजार करें। इससे पानी अच्छी तरह ठंडा हो जाता है और उसमें मिट्टी की हल्की प्राकृतिक खुशबू भी आने लगती है।
5. मटके को साफ करने का सही तरीका
साबुन और स्क्रबर का इस्तेमाल ना करें: मटके को साफ करने के लिए साबुन, हार्ड स्क्रबर या हाथ अंदर डालकर रगड़ने से बचें। पारंपरिक मान्यता के अनुसार, इससे मटके के छोटे-छोटे पोर्स बंद हो सकते हैं और उसकी कूलिंग पावर कम हो सकती है। मटके को सिर्फ साफ पानी से धोना बेहतर माना जाता है।
6. किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?
गर्म पानी और रंगीन मटकों से बचें: बहुत गर्म पानी डालने से मटके में दरार पड़ सकती है या वह लीक होने लग सकता है। इसके अलावा, ज्यादा पेंट या आर्टिफिशियल रंगों वाले मटकों में पोर्स कम हो सकते हैं, जिससे पानी अच्छी तरह ठंडा नहीं होता।
मटके का पानी पीने के फायदे
- शरीर को नेचुरल ठंडक देता है।
- गले के लिए ज्यादा आरामदायक माना जाता है।
- बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता।
- मिट्टी की हल्की खुशबू पानी का स्वाद बढ़ाती है।
मटके को लंबे समय तक सही रखने के टिप्स
- रोज पानी बदलें।
- मटके को साफ और सूखी जगह रखें।
- ज्यादा जोर से ना उठाएं।
- दरार दिखने पर तुरंत बदलें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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