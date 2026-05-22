हर बार खिले-खिले और खुशबूदार बनेंगे चावल! बस 2 चम्मच मिला दें ये सफेद चीज, एक-एक दाना बिखर जाएगा

Cooking Tips: चावल खिले-खिले नहीं बनते या उनमें अच्छी खुशबू नहीं आती, तो ये वाला हैक आपको जरूर जान लेना चाहिए। बस एक छोटा सा काम करना है और आपके राइस हर बार इतने परफेक्ट बनेंगे कि मेहमान भी खुश हो जाएंगे।

चावल ज्यादातर घरों में लगभग रोज ही बनते हैं। कभी मेहमान आए हों या बिरयानी-पुलाव जैसा कुछ स्पेशल खाने का मन हो; हर डिश का स्वाद अच्छे खिले-खिले चावल से ही आता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि घर पर बने चावल आपस में चिपक जाते हैं या खुशबूदार नहीं बनते। कई बार तो इनकी रंगत ही वैसी नहीं आती, जैसी होटल या ढाबों में नजर आती है। ऐसे में लोग कई अलग-अलग ट्रिक्स फॉलो करते हैं ताकि चावल एकदम खिले-खिले और परफेक्ट बनें। ऐसी ही एक ट्रिक आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बेस्ट बात ये है कि इसके लिए आपको कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है और ना ही कुछ बाहर से लाना है। बस घर में रखी एक चीज आपको चावल उबालते हुए डाल देनी है, ये एकदम खिले-खिले, खुशबूदार और सफेद बनेंगे जैसे रेस्टोरेंट वाले बनते हैं।

चावल बनाते हुए मिला दें ये 1 चीज ढाबों या रेस्टोरेंट में आपने नोटिस किया होगा कि चावल का एक-एक दाना खिला हुआ बनता है। इनमें से खुशबू भी अच्छी आती है और इनका स्वाद और रंगत भी कमाल के होते हैं। ऐसे ही चावल अगर आप घर पर बनाना चाहती हैं तो उन्हें उबालते हुए 1 या 2 चम्मच के करीब दूध एड कर दें। ये छोटी सी कुकिंग टिप फॉलो कर के आप हर बार परफेक्ट चावल बना सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसा करने से क्या फायदे होंगे।

चावल ज्यादा खिले-खिले बनते हैं कई लोग मानते हैं कि अगर चावल बनाते हुए थोड़ा सा यानी लगभग 1 से 2 चम्मच दूध एड किया जाए, तो वो ज्यादा खिले-खिले बनते हैं। दूध की वजह से चावल का एक-एक दाना बिखर जाता है। खासकर बासमती चावल, पुलाव या जीरा राइस बनाते हुए ये ट्रिक बड़े काम आती है। हालांकि यहां मात्रा का ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादा दूध की वजह से चावल कई बार चिपचिपे बन सकते हैं और उनका स्वाद भी खराब हो सकता है। इसलिए चावल की मात्रा के हिसाब से सिर्फ 1-2 चम्मच दूध ही काफी रहता है।

चावल की पुरानी स्मेल कम हो सकती है कई बार पुराने चावल में से हल्की बासी या स्टोर की हुई स्मेल आने लगती है। पकाने के बाद तो ये और ज्यादा अजीब लगती है। ऐसे में ये दूध वाली ट्रिक काफी काम आ सकती है। अगर आप चावल उबालते हुए एक से दो चम्मच दूध मिला दें, तो चावल की पुरानी खुशबू खत्म हो जाती है। ये ज्यादा फ्रेश और अच्छा स्मेल करते हैं, जिससे खाने में भी स्वाद बेहतर होता है।

बेहतर आता है चावल का स्वाद थोड़ा सा दूध मिलाने से चावल का स्वाद भी बेहतर हो जाता है। अगर इनमें पहले से कोई पुराना या अजीब सा टेस्ट आ रहा है तो वो गायब हो जाता है, जिससे ये खाने में और ज्यादा टेस्टी लगते हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि थोड़ा सा दूध मिलाने से चावल थोड़े ज्यादा फ्रेश और सफेद दिखते हैं। इसलिए मेहमानों के लिए चावल बनाते हुए अक्सर ये ट्रिक फॉलो की जाती है।

इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? जब भी चावल पकाने के लिए पानी उबालें तो उसमें थोड़ा सा उबला हुआ दूध मिला दें। ध्यान रहे एक या दो चम्मच से ज्यादा दूध एड नहीं करना है, वरना चावल का टेक्सचर और स्वाद खराब हो सकता है। दूध को उबालते हुए पानी में मिलाएं, फिर चावल डालकर पकने दें। एकदम परफेक्ट राइस बनकर तैयार होंगे।